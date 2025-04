Forum Energia Piemonte 2025, Torino 16 aprile | Il programma

Tutto pronto per il Forum Energia del Piemonte 2025 di Legambiente, in programma a Torino mercoledì 16 aprile presso il Centro Studi Sereno Regis. I temi all'ordine del giorno, che vedranno confrontarsi esperti, addetti ai lavori e aziende, saranno soprattutto i grandi impianti per la decarbonizzazione, il monitoraggio delle emissioni di gas climalteranti, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio e le politiche necessarie alla transizione energetica e alla lotta alle disuguaglianze sociali

Tutto pronto per il Forum Energia del Piemonte 2025 di Legambiente, in programma a Torino mercoledì 16 aprile presso il Centro Studi Sereno Regis. I temi all’ordine del giorno, che vedranno confrontarsi esperti, addetti ai lavori e aziende, saranno soprattutto i grandi impianti per la decarbonizzazione, il monitoraggio delle emissioni di gas climalteranti, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio e le politiche necessarie alla transizione energetica e alla lotta alle disuguaglianze sociali.

I dati presentati nel dossier Scacco Matto alle Rinnovabili restituiscono per il Piemonte una fotografia in chiaroscuro, spiega l’associazione ambientalista. Il Piemonte è tra le Regioni in cui si registra un andamento di installazioni superiore a quanto richiesto dagli obiettivi al 2024 dal Decreto Aree Idonee, facendo registrare addirittura un eccesso di installazioni di 311 MW. Nonostante i dati positivi, la Regione raggiungerebbe il proprio obiettivo in 10 anni, con un ritardo di 4 anni.

“Si deve parlare degli impianti di rinnovabili come di uso di suolo e non di consumo – dice l’associazione – forse dimentichiamo che le vere fonti di consumo di suolo sono le costruzioni di poli logistici di cui il Piemonte è stracolmo, la costruzione di nuove aree industriali e residenziali senza dare precedenza alcuna al recupero di intere aree abbandonate e dismesse. Il Piemonte può e deve essere la regione dove si sviluppa l’agrivoltaico e quindi dove gli impianti di fotovoltaico possono e devono essere integrati con agricoltura e pascolo”.