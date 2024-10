Imballaggi in plastica, prosegue il percorso di sostenibilità con “Casa COREPLA” e “L’Italia in Cornice”

Continuano le attività di COREPLA per sensibilizzare i cittadini siciliani e i tanti turisti che visitano l’isola sull’importanza del riciclo degli imballaggi in plastica, con la presentazione del progetto educativo Casa COREPLA a Palermo e una nuova tappa del progetto itinerante L’Italia in Cornice nel comune di Agrigento. La Sicilia migliora le sue performance arrivando nel 2023 a 25kg di materiale raccolto per abitante, allineandosi alla media nazionale

Continuano le attività di COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, per sensibilizzare i cittadini siciliani e i tanti turisti che visitano l’isola sull’importanza del riciclo degli imballaggi in plastica. Dopo l’inaugurazione a giugno degli ecocompattatori RecoPet a Palermo, che hanno raccolto già quasi 500 mila bottiglie, con una media di 8.000 bottiglie conferite al giorno e L’Italia in Cornice a Marina di Ragusa e Scicli che ha coinvolto la popolazione in un’attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, l’impegno del Consorzio sul territorio prosegue grazie al supporto dei Comuni con due nuovi appuntamenti: la presentazione del progetto educativo Casa COREPLA a Palermo e una nuova tappa del progetto itinerante L’Italia in Cornice nel comune di Agrigento.

La Sicilia, culla di antiche tradizioni e innovazioni, può vantare risultati anche nel campo della sostenibilità. La regione migliora nel 2023 arrivando a 25kg di materiale raccolto per abitante, allineandosi alla media nazionale; il dato sale nel comune di Agrigento superando i 30kg di materiale raccolto per abitante, un dato ottimo della raccolta che può migliorare dal punto di vista della qualità.

«Ogni angolo di quest’isola racconta storie di progresso e di bellezza, testimoniando l’importanza dell’equilibrio tra Uomo e Natura –dichiara il Presidente di COREPLA, Giovanni Cassuti. – Oggi questo patrimonio non è solo una risorsa da preservare, ma anche un modello per pratiche sostenibili capaci di valorizzare l’ambiente e tutelare il bene comune. Dopo Messina, Scicli e Ragusa, proseguiamo il nostro percorso in nome della sostenibilità a Palermo e ad Agrigento, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle buone abitudini in tema di raccolta differenziata e di promuovere una reale cultura del riciclo degli imballaggi in plastica al fianco delle Istituzioni».

Il primo appuntamento in programma è Casa COREPLA, l’attività è stata inaugurata ieri nel centro commerciale Forum di Palermo e rimarrà disponibile per tutti, fino al 20 ottobre e coinvolgerà oltre 1.000 bambini delle scuole primarie. Casa COREPLA è il laboratorio ludico-didattico itinerante del Consorzio che riproduce l’interno di un vero e proprio appartamento nato per educare tutta la famiglia, a partire dai più piccoli, alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Il progetto viene proposto completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica dopo un lungo lavoro di restyling. All’interno della “casa”, grazie al supporto di alcune educatrici, i bambini saranno guidati a riconoscere e a compiere le azioni che danno il via al riciclo: dall’identificazione dei diversi imballaggi alla successiva separazione, fino al conferimento al servizio di raccolta differenziata.

Alla cerimonia inaugurale delle attività hanno preso parte l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Pietro Alongi che ha dichiarato: «Siamo davvero molto soddisfatti della collaborazione tra Corepla, RAP e il Comune di Palermo, un’unione di intenti che dimostra come l’impegno comune di pubblico e privato possa portare grandi benefici al territorio. Promuovere la cultura del riciclo nei più piccoli è la chiave di volta per sensibilizzare l’intera comunità».

Presente, inoltre, il presidente di RAP Giuseppe Todaro che continua: «Tutto ciò che incentiva il riciclo e il riuso dei rifiuti per noi rientra tra le attività fondamentali, oltre che strategiche. Per questo – dice il presidente della RAP Giuseppe Todaro – promuoviamo e sosteniamo le politiche ambientali che ruotano attorno alla differenziata. Con queste iniziative, COREPLA svolge un ruolo importante. E il coinvolgimento delle scuole è indispensabile per educare i cittadini del futuro. Grazie a queste attività, gli studenti maturano innanzitutto consapevolezza, diventando al tempo stesso garanti del patrimonio ambientale e della stessa salute pubblica. Anche RAP ogni anno organizza numerose iniziative che coinvolgono le scuole, tra gli obiettivi c’è pure quello di formare i ragazzi affinché diventino ambasciatori nelle proprie famiglie di corrette abitudini. Con il Consorzio COREPLA – conclude Todaro – sono in corso diverse attività con al centro il riciclare della plastica. Per incentivare il cittadino sono già attivi in città 20 ecocompattatori (denominati “mangia plastica”) per la raccolta selettiva delle bottiglie in PET (per uso alimentare). Di concerto con l’Amministrazione Comunale e COREPLA, abbiamo in programma l’attivazione di altri 20 punti con l’obiettivo di riconoscere una premialità nell’ambito del circuito».

Le attività promosse da COREPLA per la Sicilia proseguono oggi ad Agrigento con l’inaugurazione a piazza Cavour de L’Italia in cornice, il progetto nato per celebrare e “incorniciare” le bellezze del nostro Paese con l’obiettivo di sensibilizzare sulla raccolta differenziata e il valore del riciclo. La struttura, interamente in plastica riciclata, è stata realizzata con la collaborazione dell’artista Ale Giorgini e comprende una cornice e due pannelli informativi che, grazie al loro QArt Code integrato, offriranno alla popolazione e ai turisti informazioni sulla raccolta urbana e sul valore del riciclo degli imballaggi. L’attività nasce anche con l’obiettivo di integrarsi tra gli strumenti culturali e informativi che la città metterà in campo in vista di Agrigento Città della Cultura 2025.

«La sostenibilità – ha dichiarato il Vice sindaco del Comune di Agrigento, Aurelio Trupia– non è solo una scelta, ma una necessità per il futuro delle nostre comunità. Ogni azione che intraprendiamo oggi per ridurre il nostro impatto ambientale ha un valore inestimabile per le generazioni future. Agrigento, con le sue straordinarie bellezze naturali e culturali, ha il dovere di essere un modello di responsabilità ecologica. Il riciclo, la raccolta differenziata e l’educazione ambientale nelle scuole rappresentano i pilastri fondamentali per costruire un domani più pulito e consapevole».

Le attività di sensibilizzazione nella città di Agrigento continueranno nelle scuole con la consegna nelle prossime settimane dei kit didattico “Riciclala” di COREPLA nelle scuole primarie e, nelle scuole secondarie di primo grado, grazie al nuovo progetto digitale “Generazione Up- Creiamo un futuro sostenibile”, realizzato in collaborazione con il quotidiano Avvenire.