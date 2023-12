La Sicilia supera per la prima volta il 50% di raccolta differenziata, ma le grandi città rimangono un problema

Significativi i progressi che stanno avvenendo nell’isola nella gestione del Ri-ciclo integrato dei rifiuti, grazie agli impegni delle tante amministrazioni comunali e di milioni di cittadini siciliani. Lo dice Legambiente nel Dossier Comuni Ricicloni, che riporta i dati 2022 della gestione della raccolta dei rifiuti dei comuni Siciliani. La raccolta differenziata in Sicilia nel 2022 si attesta al 53,34% (era il 48,7% nel 2021) e supera per la prima volta il 50%. È quanto risulta dalla pubblicazione del Dossier Comuni Ricicloni regionale, che riporta i dati 2022 della gestione della raccolta dei rifiuti dei comuni Siciliani. A pesare su un risultato che potrebbe essere ancora migliore sono sempre di più Catania e Palermo, che ne 2022 si attestano rispettivamente al 26% al 16% di rd

A pesare su un risultato che potrebbe essere ancora migliore sono sempre di più Catania e Palermo, che ne 2022 si attestano rispettivamente al 26% al 16% di rd. La citta di Messina è quella che registra il miglior incremento percentuale, oltre 10 punti, da quando nel maggio 2021 ha esteso il porta a porta in tutta la città, e attestandosi a fine 2022 ad un promettente 53,41%.

Sono invece 80 i Comuni Rifiuti Free (30 in più rispetto all’anno precedente) hanno prodotto non più di 75 kg/ab anno di rifiuti indifferenziati (RI), sfuggendo in questo modo alle cicliche crisi dovute all’esaurimento delle discariche. È il comune di Longi (ME) che si afferma in vetta alla classifica con una produzione di 19,2 kg/abitante annuo di rifiuti indifferenziati e oltre il 91% di raccolta differenziata.

Ma in questa speciale classifica rientrano anche, per la prima volta, anche un Comune sopra i 50.000 abitanti, come Mazara del Vallo, con 57 kg abitante e 87,3% di raccolta differenziata, e sempre di più comuni di medie dimensioni come Monreale (55 kg/ab/a di RI e 72,5% di RD) e San Giuseppe Jato ( 22,8 Kg/ab di RI e 91,7% di RD). Un ottimo segnale, sottolinea l’associazione, circa la necessità da un lato ridurre significativamente la produzione di rifiuti indifferenziati intervenendo innanzitutto sulla prima R della gerarchia dei Rifiuti, e dall’altro migliorando anche la qualità della raccolta stessa dei rifiuti differenziati.

Sono invece 274 i Comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, 61 in più rispetto all’anno precedente, e che rappresentano il 70% dei Comuni siciliani con oltre 2 milioni e 300 mila di cittadini residenti.

Un grande balzo in avanti che sta riguardando tanti piccoli Comuni dove svetta Longi con il 92,83%, ma anche medi e grandi comuni come Marsala la quinta città siciliana con i suoi 80.000 abitanti e il 78% di raccolta differenziata, ma anche i comuni Capoluoghi di provincia come Ragusa e Agrigento con il 70,5%, Enna e Trapani che superano il 65%.

Al 2030 gli obiettivi per i Comuni sono più sfidanti e selettivi e spingono sempre di più verso il recupero di materia, sia a valle che a monte non basterà più, quindi, raggiungere il 65% di raccolta differenziata.

“È iniziato il cammino inarrestabile verso l’economia circolare, che qualcuno cercherà di ostacolare con proposte stravaganti come i cassonetti intelligenti al posto del porta a porta o con inceneritori e discariche, ma la direzione è tracciata – dichiara Claudia Casa, responsabile economia circolare di Legambiente Sicilia -. Lo testimoniano i numerosi comuni siciliani, ormai oltre il 70%, comuni grandi e piccoli, costieri e montani, che hanno ottenuto il titolo di “Comuni Ricicloni”, con oltre il 65% di raccolta differenziata. Lo confermano i sempre più numerosi Comuni Rifiuti Free, 80 quelli del 2022, caratterizzati da una produzione inferiore ai 75 kg di rifiuti differenziati per abitante che permette loro di sfuggire alle ricorrenti crisi dovute all’esaurimento delle discariche. È importante quindi accelerare verso questa direzione e mantenere una rotta nella quale i comuni devono continuare a svolgere insieme ai cittadini un ruolo straordinario”.

