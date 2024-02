La città di Lione farà pagare i parcheggi in base all’auto e al reddito

La misura dovrebbe entrare in vigore la prossima estate. Come spiega in una nota il Comune francese, la scelta è stata fatta per "garantire un’equa condivisione dello spazio pubblico, per essere parte della politica sanitaria globale e per rispondere all’emergenza climatica. La tariffazione progressiva dei parcheggi incoraggerà l’uso di veicoli più efficienti nei consumi e meno inquinanti. Permetterà inoltre di introdurre più giustizia sociale tenendo conto dei criteri sociali e familiari degli automobilisti lionesi".

La città di Lione ha recentemente presentato una nuova politica che regolerà la tariffazione dei parcheggi in base al tipo di auto e al reddito. La misura dovrebbe entrare in vigore la prossima estate. Come spiega in una nota il Comune francese, la scelta è stata fatta per “garantire un’equa condivisione dello spazio pubblico, per essere parte della politica sanitaria globale e per rispondere all’emergenza climatica. La tariffazione progressiva dei parcheggi incoraggerà l’uso di veicoli più efficienti nei consumi e meno inquinanti. Permetterà inoltre di introdurre più giustizia sociale tenendo conto dei criteri sociali e familiari degli automobilisti lionesi”.

La nuova tariffazione progressiva sarà presentata al consiglio comunale del 21 marzo 2024 e sarà attuata il prossimo giugno.

Si tratta di una misura “sia ecologica che solidale – si legge nella nota del comune – poiché terrà conto della situazione finanziaria e familiare dei residenti per una maggiore giustizia sociale. Le famiglie numerose (3 o più figli a carico) e i residenti con i redditi più bassi (fasce da 1 a 3 del quoziente familiare comunale, attualmente un reddito imponibile di riferimento per azione annua inferiore a 13.800 euro) beneficeranno così di una tariffa solidale e familiare a 15€ al mese, invece dei 20€ al mese di oggi . Ciò riguarderà quasi una famiglia lionese su due e il 60% delle famiglie lionesi”, ha continuato l’amministrazione di Lione.



“Anche questa tariffazione – spiega la nota – sarà progressiva in funzione dell’impatto complessivo dei veicoli sull’ambiente e sull’occupazione del demanio pubblico. Due criteri ripresi con precisione dallo Stato quando ha istituito la penalità sul peso sulle auto nuove nel 2021. Fissata a 1.800 kg in ordine di marcia, la soglia è stata appena abbassata nell’ambito della Legge Finanziaria (PLF) 2024 portandola a 1.600 kg in ordine di marcia ; ovvero un peso a vuoto di 1.525 kg.



Questa politica, che risponde alle sfide sollevate dalla Convenzione dei Cittadini sul Clima, mira a incoraggiare l’uso di veicoli più piccoli o a basse emissioni. Si baserà su informazioni tecniche relative al motore e al peso dei veicoli.

Pertanto:

► I veicoli elettrici (crit’air verte) beneficeranno automaticamente della tariffa ridotta di 15€ al mese, per contribuire alla lotta contro l’inquinamento atmosferico, ad eccezione dei veicoli particolarmente ingombranti e impattanti (più di 2.100 kg) . Avranno accesso a questa tariffa ridotta anche le famiglie e i nuclei familiari più modesti (qualunque sia il loro veicolo), nonché i veicoli termici di peso inferiore a 1000 kg (segmento delle piccole city car).

► La tariffa standard di 30 euro al mese riguarderà i veicoli termici da 1.000 a 1.525 kg, nonché gli ibridi plug-in fino a 1.900 kg.

► I veicoli più ingombranti e impattanti dovranno pagare la tariffa maggiorata di 45 euro al mese. Questi includono veicoli termici di peso superiore a 1.525 kg, nonché ibridi plug-in di peso superiore a 1.900 kg e veicoli elettrici di peso superiore a 2.100 kg. Queste soglie di peso sono diverse per non penalizzare i veicoli elettrici e ibridi plug-in, che sono più pesanti dei veicoli termici di pari dimensioni”.

“La Città, poi, – spiega il comunicato di Lione – agisce per facilitare i servizi (assistenza, lavori, riparazioni urgenti, ecc.) forniti ai residenti e alle imprese lionesi, rendendo le regole dei parcheggi più semplici e leggibili e i costi di parcheggio meno costosi. Oltre a questa nuova tariffazione progressiva destinata ai residenti e ai visitatori, la Città di Lione propone quindi un’evoluzione della tariffazione dei parcheggi per i professionisti. Tutti i sistemi hanno lo scopo di facilitare l’utilizzo di un veicolo quando la natura degli interventi lo giustifica maggiormente, come nel caso dei professionisti che offrono cure, servizi e lavoro alle case dei residenti di Lione o alle aziende lionesi. La sfida è consentire alla città di funzionare meglio e migliorare la qualità della vita dei residenti di Lione (qui tutte le info per le tariffe riservate ai professionisti)”.