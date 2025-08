Lombardia, in scadenza bando per riqualificazione energetica edifici pubblici e abitativi

È fissata a venerdì 8 agosto la scadenza per la presentazione delle candidature per il bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli EDifici Pubblici), iniziativa attraverso la quale Regione Lombardia ha stanziato 33,8 milioni di euro per favorire la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dei servizi abitativi pubblici del territorio