Meno indifferenziata e più rd: in provincia di Torino al via “Puntuale è meglio”

Nel 2023 il 58% dei comuni di Covar 14 non ha raggiunto l’obiettivo di Rifiuto urbano residuo (Rur): il consorzio ha quindi avviato il progetto "Puntuale è meglio", finanziato dalla Regione. Ridurre il rifiuto urbano residuo, migliorare la qualità della raccolta differenziata e accompagnare i comuni verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Prubai 2025-2026: queste le finalità. La fase operativa del progetto partirà ad aprile nei comuni di Orbassano, Rivalta di Torino, Piossasco, Pancalieri e La Loggia

Ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato, migliorare la qualità della raccolta differenziata e accompagnare i Comuni verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti urbani e di Bonifica delle Aree inquinate (Prubai) 2025-2026: con queste finalità prende ufficialmente avvio “Puntuale è meglio”, il progetto promosso dal Consorzio di Area vasta Covar 14 e finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma per l’attuazione del Piano.

L’iniziativa coinvolge cinque comuni consortili individuati a seguito dell’analisi dei dati 2023, che ha evidenziato margini di miglioramento rispetto ai target regionali: si tratta di Orbassano, Rivalta di Torino, Piossasco, Pancalieri e La Loggia. Nel 2023 circa il 58% dei comuni del consorzio non ha raggiunto l’obiettivo di 126 chilogrammi ad abitante di Rifiuto urbano residuo (Rur), fissato dal Prubai. Nei comuni più critici la media si è attestata a 158 chilogrammi ad abitante, con uno scostamento medio di +32 chilogrammi.

“Questo progetto – commenta Maria Maddalena Vietti Niclot, presidente del Consiglio di Amministrazione di Covar 14 – si inserisce in un percorso di innovazione che Covar 14 ha avviato da tempo. Negli ultimi anni abbiamo investito in sistemi di identificazione dei conferimenti, tag Rfid, strumenti digitali e infrastrutture dedicate alla misurazione puntuale, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficace e trasparente. L’evoluzione organizzativa e tecnologica che stiamo portando avanti ci consente di trasformare gli obiettivi normativi in un’opportunità concreta di miglioramento ambientale per l’intero territorio e per le comunità che lo abitano”.

Meno rifiuto indifferenziato, più raccolta differenziata: gli obiettivi di Puntuale è meglio

Il progetto nasce quindi dall’esigenza di rafforzare le politiche di prevenzione e ridurre in modo strutturale il rifiuto indifferenziato, in coerenza con gli obiettivi regionali: il dato di Rur deve essere inferiore a 126 chilogrammi annuali ad abitante, la raccolta differenziata superiore al 70% e al contempo deve avvenire una progressiva riduzione del conferimento in discarica.

“Puntuale è meglio” si fonda quindi su una strategia integrata che combina interventi tecnici, normativi, organizzativi e comunicativi: è attualmente in corso la fase di analisi tecnica preliminare, che comprende la raccolta e l’elaborazione dei dati di produzione e conferimento, l’analisi dei flussi e della qualità merceologica dei rifiuti, l’individuazione delle criticità specifiche per ciascun Comune e la realizzazione di simulazioni tariffarie personalizzate per utenze domestiche e non domestiche.

Il percorso prevede inoltre l’adeguamento e l’armonizzazione dei regolamenti comunali (igiene urbana, Tari puntuale, compostaggio e controlli), insieme a momenti di concertazione e formazione rivolti ad amministratori e tecnici. Particolare attenzione sarà dedicata alla Tari puntuale (Payt – Pay As You Throw), sistema che consente di commisurare una parte della tariffa alla quantità effettiva di rifiuto indifferenziato conferito. Lo strumento punta a incentivare comportamenti virtuosi e a garantire maggiore equità nella ripartizione dei costi del servizio.

L’obiettivo è costruire un’azione condivisa tra consorzio e amministrazioni comunali, rafforzando la consapevolezza tecnica e politica delle scelte strategiche da intraprendere. La fase operativa delle attività di comunicazione e coinvolgimento del territorio partirà indicativamente da aprile 2026, al termine delle analisi tecniche e delle concertazioni istituzionali.

La strategia sarà progressiva e calibrata sulle specificità di ciascun comune: oltre a illustrare eventuali novità regolamentari e tariffarie, le iniziative punteranno a promuovere una cultura diffusa della responsabilità ambientale, del compostaggio domestico e della corretta separazione dei rifiuti.

Co.Va.R. 14 è il consorzio obbligatorio di bacino di cui fanno parte i comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta Torinese, Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte.