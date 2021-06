Next Generation EU Fund. La politica e l’imprenditoria a servizio delle prossime generazioni

Si svolgerà lunedì 21 giugno, nell’ambito di Alba Capitale della Cultura d’Impresa, il primo convegno di Circonomia 2021, il Festival dell’economia circolare. A partire dalle 9:30, in piazza San Paolo e in diretta sui canali social della manifestazione, si potrà assistere all’evento, che mira a creare un confronto tra le richieste dei giovani del collettivo Fridays for Future Alba e importanti personalità del mondo della politica e dell’imprenditoria.

Il convegno, introdotto dall’intervento del sindaco di Alba Carlo Bo, sarà strutturato in due tavole rotonde, durante le quali si avvicenderanno i protagonisti della giornata.

Il primo incontro, in programma dalle 9:30 e moderato da Ivana Ristovska, AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, e Fabio Graziano, consigliere comunale del Comune di Settime (AT) e segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Asti, vedrà confrontarsi personalità politiche di primo piano: Rossella Muroni, Gruppo Misto – Facciamo Eco; Giuseppe Provenzano, Vice segretario Partito Democratico; Luca Briziarelli, Senatore Lega; Guido Crosetto, Presidente AIAD; Riccardo Fraccaro, ex Ministro per i rapporti con il Parlamento e Democrazia diretta; Vula Tsetsi, Segretaria Generale del Greens/EFA Group nel Parlamento Europeo.

La seconda parte del convegno invece, in programma dalle 11:00, vedrà confrontarsi protagonisti della scena imprenditoriale italiana, con la moderazione di Francesco Bruno, AICA, e Lucrezia Povero, Export and Marketing di Cascina Vèngore di Cisterna d’Asti (AT). Saranno presenti Oscar Farinetti, Green Pea; PierPaolo Carini, Egea; Eleonora Rizzuto, Bulgari/LVMH Italia; Daniela Ducato, EdiZero e Valter Alessandria, Alstom.

I temi e gli spunti di riflessione, nati intorno al fondo europeo NextGenerationEU approvato dal Consiglio europeo, saranno approfonditi grazie alle domande dei ragazzi del collettivo Fridays for Future Alba, nuove generazioni impegnate in prima fila nel dibattito ambientale.

Per partecipare all’evento dal vivo basta mandare una mail a ufficiostampa@cooperica.it indicando nome, cognome e numero di telefono.