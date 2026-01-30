Sono quelli del bando regionale “Rigenerazione Urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria” che prevede risorse per riprogettare e ridisegnare gli spazi pubblici nei centri urbani, migliorare i servizi di mobilità, sicurezza stradale, creare nuove zone pedonali e politiche per abbattere gli inquinanti in atmosfera. Si prevedono fondi fino a 700 mila euro per Comuni sotto i 10.000 abitanti, mentre per quelli al di sopra il contributo può arrivare fino a 2 milioni di euro

Giovedì 29 gennaio la Regione Piemonte ha presentato il bando “Rigenerazione Urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria”: 30 milioni di euro destinati a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle città e a rafforzare la protezione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi.

Si prevedono fondi fino a 700 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mentre per i capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti, il contributo può arrivare fino a 2 milioni di euro. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda, che verrà successivamente valutata dal comitato regionale insieme al supporto di Finpiemonte. L’apertura del bando è prevista dal 12 marzo al 14 settembre 2026, il contributo regionale coprirà il 90% dei costi ammissibili, e la soglia minima di progetto è fissata a 250.000,00 euro.

Saranno ammissibili progetti che prevedano interventi infrastrutturali di ridisegno dello spazio pubblico adiacente a poli attrattori in ambito urbano, quali ad esempio le scuole, e le aree pubbliche. Tra gli interventi ammissibili sono compresi le opere di definizione, riorganizzazione e segnalazione delle aree soggette a limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, anche attraverso la posa in opera di segnaletica verticale, istituzione o estensione delle aree pedonali, istituzione o estensione di zone a 30 km/h., trasformazione di spazi pubblici, piazze, parchi, giardini e aree gioco, finalizzata al placemaking (urbanistica tattica), creazione di scuole car-free attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili casa-scuola (creazione di percorsi protetti, strade scolastiche, pedonalizzazione degli spazi pubblici, attorno alle scuole), attivazione di interventi per gli spostamenti sicuri verso le scuole (pedibus, bike to school), realizzazione di lavori e/o infrastrutture strettamente correlate al progetto, che supportino e facilitino i cittadini negli spostamenti e nel cambio modale (es. modifica e sistemazione aree di sosta), estensione ed efficientamento delle corsie preferenziali per il Tpl, realizzazione di percorsi ciclabili in ambito urbano che prevedano sistemi di monitoraggio del passaggio di biciclette, bidirezionali fissi o mobili.

Le tipologie di intervento ammissibili, potranno ricomprendere anche interventi quali la de-impermeabilizzazione del suolo e la creazione di nuove infrastrutture verdi per incrementare la messa a dimora di alberi e per ridurre il cemento e l’asfalto nelle aree urbane, riportando nel cuore della città la natura, per il miglioramento della qualità dell’aria in ambito urbano. Le piante autoctone inoltre favoriscono la biodiversità, ed offrono ombra preziosa contro le ondate di calore, migliorando anche il benessere psicologico della cittadinanza.

“Con il bando Città rigenerative – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati – abbiamo fatto un passo decisivo verso il futuro delle nostre città, e la Regione Piemonte conferma il suo impegno concreto per la transizione ecologica, mettendo a disposizione dei Comuni ben 30 milioni di euro di risorse Fesr. Non lasceremo soli i Comuni, avvieremo un percorso di accompagnamento per supportare gli enti locali nella progettazione. Le nostre amministrazioni dovranno farsi promotrici di questo cambiamento, lavorando insieme, possiamo ridisegnare il volto del Piemonte, rendendolo più verde, vivibile e sostenibile per le generazioni future”.