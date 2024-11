Presentata a Ecomondo la XVI edizione della SERR, Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti 2024

Durante la conferenza, moderata da Lucia Cuffaro, hanno interagito i rappresentanti delle categorie target della campagna, raccontando le loro azioni di riduzione dei rifiuti. La partecipazione riscontrata per il sedicesimo anno della campagna, con le oltre 5.000 azioni registrate, conferma la sua diffusione sul territorio nazionale e la sua capacità di coinvolgere gli attori della società. In tutta Italia istituti scolastici, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni e singoli cittadini hanno scelto di impegnarsi per realizzare progetti legati alla lotta contro lo spreco alimentare ma anche più in generale alla riduzione, al riuso e al riciclo dei prodotti considerati di scarto

Come da tradizione, anche quest’anno lo stand di Utilitalia a Ecomondo, evento di riferimento in Europa nei settori della green and circular economy, è stato la cornice per la presentazione della sedicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), in programma dal 16 al 24 novembre.

Durante la conferenza, moderata da Lucia Cuffaro, scrittrice e conduttrice della rubrica ecologica su Unomattina in Famiglia (Rai 1), hanno interagito i rappresentanti delle categorie target della campagna, raccontando le loro azioni di riduzione dei rifiuti, che implementeranno durante la SERR.

La partecipazione riscontrata per il sedicesimo anno della campagna, con le oltre 5.000 azioni registrate, conferma la sua diffusione sul territorio nazionale e la sua capacità di coinvolgere gli attori della società. In tutta Italia, infatti, istituti scolastici, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni e singoli cittadini hanno scelto di impegnarsi per realizzare progetti legati alla lotta contro lo spreco alimentare, ma anche più in generale alla riduzione, al riuso e al riciclo dei prodotti considerati di scarto.

Il focus tematico 2024

“Buon gusto senza spreco!” è lo slogan dell’edizione 2024, incentrata sul tema del food waste, cioè lo spreco alimentare, che pone l’attenzione sull’intera filiera del cibo, dalla produzione in campo, passando per la lavorazione e la distribuzione, fino al consumo. In questo modo è possibile diffondere consapevolezza e informazione circa un tema urgente della nostra quotidianità.

Edutainment per avvicinare alla SERR

Un primo appuntamento con il pubblico si è svolto a Ecomondo mercoledì 6 novembre, ultimo giorno utile per aderire alla compagna con la propria azione. AICA, l’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con la start-up iThanks, ha proposto, presso lo stand di Gruppo Iren, “Chi vuol essere ecologico?“, un coinvolgente quiz interattivo dedicato al tema dello spreco alimentare.

Questa iniziativa ha offerto al pubblico l’opportunità per riflettere sull’impatto ambientale degli sprechi e scoprire soluzioni pratiche per ridurli, attraverso il gioco. È stata inoltre occasione per iscriversi alla campagna europea tramite la challenge per i cittadini “Cucina SERR-iamente”.

La conferenza stampa

Ad aprire l’incontro Ivana Ristovska e Elisabetta Perrotta, rispettivamente coordinatrice del progetto e membro del consiglio direttivo di AICA, con il mandato di segreteria organizzativa della campagna, e Roberto Cavallo, figura ha portato in Italia la SERR rendendo di fatto la campagna un evento internazionale di respiro europeo.

Dopo i saluti degli sponsor Claudia Civardi per il Gruppo Iren, e Chiara Morbidini per il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) a nome di tutti i consorzi di filiera, anche Letizia Benini, marketing manager di Ecomondo, ha accolto il pubblico che da anni si ritrova a lanciare la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti proprio durante questa importante fiera per l’economia circolare.

Con l’attenta moderazione e le presentazioni a cura di Lucia Cuffaro, lo spazio è stato dedicato alle azioni degli action developer che hanno raccontato le loro iniziative:

Filippo Ferrari di Too Good To Go per le imprese, con l’azione “L’IMPORTANZA DI UTILIZZARE I PROPRI SENSI NEL RIDURRE LO SPRECO DI CIBO”;

di Too Good To Go per le imprese, con l’azione “L’IMPORTANZA DI UTILIZZARE I PROPRI SENSI NEL RIDURRE LO SPRECO DI CIBO”; Andrea Grieco , content creator e cittadino che ha attivamente lavorato per la diffusione della SERR ad un pubblico più vasto attraverso i suoi contenuti sul suo profilo Instagram;

, content creator e cittadino che ha attivamente lavorato per la diffusione della SERR ad un pubblico più vasto attraverso i suoi contenuti sul suo profilo Instagram; Federico Varazi di Slow Food e Eleonora Vita di AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’Unesco) per le associazioni e l’Ufficio per la Transizione Ecologica del Comune di Modica in collaborazione con le scuole del territorio.

Domenico Repetto, Direzione Comunicazione istituzionale e coordinamento informativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è intervenuto ricordando che rivoluzionare l’approccio che le pubbliche amministrazioni e i governi hanno nei confronti delle tematiche ambientali sta a significare che anche i comportamenti dei singoli possono essere rivoluzionari. Permettere ciò significa dare il buon esempio e mettere ognuno nella convinzione di essere in possesso di strumenti cognitivi che possono generare comportamenti virtuosi, cambiamento e presa di responsabilità. Sostengono per questo la SERR e la diffondono attraverso la piattaforma nel Ministero culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, ospitando iniziative e prodotti di comunicazione. Questa è la spinta innovativa che deve avere la comunicazione pubblica: in primis chi fa le norme le deve attuare.

Filippo Brandolini, Presidente di Utilitalia, membro del comitato promotore della SERR, ha concluso la conferenza stampa di lancio della XVI edizione con un rimando storico all’impresa di utilities che sostiene la SERR dai suoi albori e una riflessione circa il focus tematico del 2024: l’impegno verso azioni concrete per invertire la tendenza e mitigare i cambiamenti climatici deve essere attuato con un approccio alla prevenzione, sfruttando la potenzialità delle tecnologie digitali che migliorano i servizi.

Sorpresa finale con un regalo a tutte e tutti i presenti, con la consegna di un gadget autoprodotto dalla moderatrice Lucia Cuffaro, come simbolo del focus tematico del 2024: un sapone solido realizzato attraverso il recupero e la lavorazione dell’olio esausto e dei fondi di caffè, impacchettato utilizzando carta di recupero delle mense e spago recuperato dalla comunità agricola di cui lei stessa fa parte a Roma.

La conferenza si è svolta in presenza e trasmessa in live streaming sul canale YouTube di Utilitalia e rilanciata su tutti i canali social della campagna.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è realizzata grazie al sostegno di Gruppo Iren, Mercatino Franchising Srl, Despar Italia, del CONAI e dei consorzi di filiera afferenti al Sistema Consortile: Consorzio Ricrea, CoReVe, Corepla, CiAL, Comieco e Biorepack.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti gode del patrocinio e di un Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL COMITATO PROMOTORE DELLA SERR

In Italia, AICA – Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale svolge il ruolo di segreteria organizzativa, su mandato del comitato nazionale, composto da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Legambiente, Utilitalia, CNI Unesco (invitato permanente), ERICA Soc. Coop. (partner tecnico) e Federconsumatori Lazio.

A livello europeo, la SERR è guidata dallo Steering Committe, i cui membri sono: ACR+ (Association of Cities and Regions for sustainable Resource management), ADEME (Agence de la transition écologique), AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), A.R.C. (Catalan Waste Agency), Bruxelles Environnement-Leefmilieu Brussel, EMWR (The Eastern-Midlands Regional Waste Office), European Committee of the Regions, Lipor (Intermunicipal waste management of Greater Porto), Principato di Monaco (Environment Directorate), Zero Waste Europe e WasteServ Malta.