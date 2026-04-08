Si allarga la raccolta dei piccoli raee nei supermercati della Lombardia

Si amplia in ulteriori cinque punti vendita COOP il progetto “Piccoli RAEE, grande COOP” promosso da Erion WEEE, INRES COOP e COOP Lombardia Società Cooperativa, per sensibilizzare i consumatori sul tema dei Raee e offrire loro un’occasione di conferimento semplice e immediata, grazie a postazioni per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (fino a 25 cm di dimensione massima) all’interno dei supermercati

Prosegue e si amplia in ulteriori cinque punti vendita COOP del territorio lombardo il progetto “Piccoli RAEE, grande COOP” promosso da Erion WEEE, INRES COOP e COOP Lombardia Società Cooperativa, per sensibilizzare i consumatori sul tema dei Raee e offrire loro un’occasione di conferimento semplice e immediata, grazie a postazioni per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (fino a 25 cm di dimensione massima) all’interno dei supermercati che, per loro natura, rappresentano uno dei luoghi più frequentati dagli italiani.

Dal 13 aprile 2026 tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 i cittadini potranno conferire gratuitamente i propri piccoli Raee (smartphone, e-cig, auricolari, tablet, sveglie ecc.) quando si recheranno al supermercato per fare la spesa. Non solo, saranno attivati anche degli info point con personale a disposizione per fornire maggiori informazioni e dettagli sul corretto conferimento.

I piccoli Raee contengono al loro interno materie prime riciclabili importantissime tra cui ferro, rame, alluminio, ma anche litio, cobalto e terre rare. Solo attraverso appropriati processi di riciclo, eseguiti in impianti di trattamento qualificati, queste risorse possono essere recuperate e reimmesse nei cicli produttivi.

L’iniziativa – avviata con la sperimentazione lo scorso ottobre in cinque supermercati Coop del territorio lombardo (Brescia, Legnano, Lodi, Pavia e Treviglio) – rappresenta una modalità innovativa per effettuare la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici nei punti vendita della grande distribuzione, che a oggi non sono obbligati per legge a predisporre punti di raccolta. “La prima fase di test, conclusasi a inizio 2026, ha confermato che il modello non solo è potenzialmente replicabile – dice una nota delle organizzazioni – ma che prossimità ed educazione del cittadino rappresentano elementi determinanti per trasformare la raccolta in un gesto quotidiano e generare un impatto concreto e duraturo”.

A confermarlo sono anche i risultati raggiunti nei primi cinque mesi di attività: il progetto ha infatti permesso di raccogliere oltre 2,7 tonnellate di piccoli Raee e sorgenti luminose, un quantitativo pari al peso di un minibus. Tra i punti vendita più virtuosi si sono distinti in particolare Pavia, con 796 kg di RAEE raccolti, Lodi con 772 kg e Treviglio con 464 kg.

Il risultato della sperimentazione – ottenuto grazie alla partecipazione attiva dei cittadini – ha consentito l’estensione del progetto a cinque ulteriori punti vendita in Lombardia, portando a dieci il numero complessivo dei supermercati coinvolti.

“Piccoli RAEE, grande Coop”: dieci punti vendita dove portare i piccoli RAEE

I nuovi: Busto Garolfo – Coop, via Arconate 120; Novate Milanese – Coop, via Giacomo Brodolini 1; Parabiago – Coop, via Bonaventura Cavalieri; Trescore Balneario – Coop, via Nazionale 35; Voghera – Coop, viale Martiri della Libertà angolo Strada Montrucco

Quelli già attivi in cui continua la raccolta: Brescia – Ipercoop, via Sorelle Ambrosetti, 10; Legnano – Coop, via Barbara Melzi, 101; Lodi – Coop, Viale Pavia, 102; Pavia – Coop, Viale Campari, 64; Treviglio – Ipercoop, Viale Montegrappa, 31

“I risultati ottenuti nella prima fase confermano la validità di questo modello innovativo di raccolta, ma soprattutto dimostrano che i cittadini rispondono positivamente quando vengono messi nelle condizioni di adottare comportamenti virtuosi in modo semplice. L’estensione del progetto a nuovi punti vendita rappresenta un passo importante, così come la volontà dei supermercati già attivi di continuare a offrire questo servizio” afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE.

Matteo Barsacchi, responsabile Gestione Ambientale, Energia e Sicurezza di Coop Lombardia: “Con questo progetto si è trovato in ERION WEE la giusta collaborazione: oltre ai contenitori personalizzati per la raccolta, nei punti vendita coinvolti è presente un punto informativo con personale pronto a rispondere alle domande e aiutare i clienti e i nostri soci, sempre attenti e attivi per la sostenibilità ambientale; a questi ultimi vanno i nostri ringraziamenti per la grande partecipazione che ha portato al successo del progetto, già nei primi mesi di attività”.