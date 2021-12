Paolo Hutter, presidente dell’Associazione Eco dalle Città, intervistato sul progetto RePoPP dal Corecom Piemonte all’interno dei programma di Accesso Pubblico.

Il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (Corecom), fermo restando il suo inserimento nell’organizzazione regionale, è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, (AGCOM) ed è organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.