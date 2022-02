IEA, emissioni metano più alte del 70% rispetto ai dati ufficiali

Secondo la nuova analisi dell’IEA pubblicata il 23 febbraio 2022, le emissioni globali di metano dal settore energetico sono circa il 70% maggiori rispetto a quanto riportato ufficialmente dai governi nazionali, sottolineando l’urgente necessità di maggiori sforzi di monitoraggio e di un’azione politica più incisiva per ridurre le emissioni del potente gas serra.

Il metano è responsabile di circa il 30% dell’aumento delle temperature globali dalla rivoluzione industriale e la riduzione rapida e sostenuta delle emissioni è fondamentale per limitare il riscaldamento a breve termine e migliorare la qualità dell’aria. Il metano si dissipa più velocemente del biossido di carbonio (CO2), ma è un gas serra molto più potente durante la sua breve durata, il che significa che la riduzione delle emissioni di metano avrebbe un rapido effetto sulla limitazione del riscaldamento globale.

Il settore energetico rappresenta circa il 40% delle emissioni di metano dall’attività umana e l’edizione ampliata di quest’anno del Global Methane Tracker dell’IEA include per la prima volta le emissioni paese per paese delle miniere di carbone e della bioenergia, oltre alla continua copertura dettagliata di operazioni di petrolio e gas naturale. Le emissioni di metano del settore energetico sono cresciute di poco meno del 5% lo scorso anno. Ciò non li ha riportati ai livelli del 2019 e ha leggermente ritardato l’aumento del consumo complessivo di energia, indicando che alcuni sforzi per limitare le emissioni potrebbero già dare i suoi frutti.

“Ai prezzi elevati del gas naturale di oggi, quasi tutte le emissioni di metano dalle operazioni di petrolio e gas in tutto il mondo potrebbero essere evitate senza alcun costo netto”, ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol. “L’Agenzia internazionale per l’energia è stata un sostenitore di lunga data di un’azione più forte per ridurre le emissioni di metano. Una parte vitale di questi sforzi è la trasparenza sulle dimensioni e sull’ubicazione delle emissioni, motivo per cui la massiccia sottostima rivelata dal nostro Global Methane Tracker è così allarmante”.

L’anno scorso sono state confermate emissioni significative in Texas e in parti dell’Asia centrale, con il Turkmenistan solo responsabile di un terzo degli eventi di grandi emissioni visti dai satelliti nel 2021. Sono state rilevate relativamente poche perdite importanti per i principali produttori di petrolio e gas onshore del Medio Est.

I satelliti hanno notevolmente aumentato la conoscenza mondiale delle fonti di emissione e l’IEA Global Methane Tracker incorpora le ultime letture dai satelliti e altre campagne di misurazione basate sulla scienza. Sebbene i dati misurati continuino a migliorare, la copertura fornita dai satelliti è ancora lontana dall’essere completa: i satelliti esistenti non forniscono misurazioni su regioni equatoriali, operazioni offshore o aree settentrionali come le principali aree russe produttrici di petrolio e gas.

Tuttavia, l’incertezza sui livelli di emissioni non è un motivo per ritardare l’azione sul metano. È possibile ottenere importanti riduzioni con tecnologie note e con politiche collaudate che hanno dimostrato di funzionare efficacemente. Il Global Methane Tracker include un nuovo esploratore dettagliato delle politiche che fornisce esempi di implementazione efficace e mostra dove queste politiche potrebbero avere il maggiore impatto.

Se tutte le perdite di metano dalle operazioni di combustibili fossili nel 2021 fossero state catturate e vendute, i mercati del gas naturale sarebbero stati riforniti con altri 180 miliardi di metri cubi di gas naturale. Ciò equivale a tutto il gas utilizzato nel settore energetico europeo e più che sufficiente per allentare la rigidità del mercato odierno.

L’intensità delle emissioni di metano dalle operazioni di combustibili fossili varia ampiamente da paese a paese: i paesi e le aziende con le migliori prestazioni sono oltre 100 volte migliori dei peggiori. Le emissioni globali di metano dalle operazioni di petrolio e gas diminuirebbero di oltre il 90% se tutti i paesi produttori corrispondessero all’intensità delle emissioni della Norvegia, la più bassa al mondo.

Il Global Methane Pledge, lanciato a novembre da oltre 110 paesi alla Conferenza COP26 sui cambiamenti climatici a Glasgow, ha segnato un importante passo avanti. Guidati dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, i suoi partecipanti hanno convenuto di ridurre le emissioni di metano dalle attività umane, tra cui l’agricoltura, il settore energetico e altre fonti, del 30% entro il 2030. Tuttavia, è necessario che altri grandi emettitori aderiscano. Dei cinque paesi con le maggiori emissioni di metano dai loro settori energetici – Cina, Russia, Stati Uniti, Iran e India – solo gli Stati Uniti fanno parte del Pledge allo stato attuale delle cose.

“Il Global Methane Pledge deve diventare un momento fondamentale negli sforzi del mondo per ridurre le emissioni”, ha affermato il dottor Birol. “Ridurre le emissioni globali di metano dalle attività umane del 30% entro la fine di questo decennio avrebbe lo stesso effetto sul riscaldamento globale entro il 2050 dello spostamento dell’intero settore dei trasporti a zero emissioni nette di CO2”.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans ha dichiarato: “Il metano è il secondo maggior contributore al riscaldamento globale. La rapida riduzione delle emissioni di metano è quindi una parte fondamentale dei nostri sforzi per affrontare la crisi climatica. Come stabilito nel Global Methane Pledge, abbiamo bisogno di dati più precisi sulle effettive emissioni di metano. Misurando, segnalando e verificando, sapremo dove i tagli alle emissioni sono più urgenti. Il rapporto dell’Aie sottolinea la necessità di questo sforzo”.

L’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il clima John Kerry ha dichiarato: “Ridurre l’inquinamento da metano è il modo più veloce per mitigare il cambiamento climatico e tagliare gli scarichi, le perdite e le fiamme dai sistemi di petrolio e gas è il modo più veloce per ridurre il metano. Il nuovo rapporto dell’AIE fornisce informazioni importanti sulla portata di questa opportunità di azione per il clima. Evidenzia inoltre la necessità per i governi di migliorare l’accuratezza dei loro dati sulle emissioni di metano negli inventari nazionali e di agire insieme per ridurre le emissioni di almeno il 30% entro il 2030 nell’ambito del Global Methane Pledge”.

Il ministro canadese delle risorse naturali Jonathan Wilkinson ha dichiarato: “Combattere il cambiamento climatico significa affrontare le emissioni di metano in Canada e nel mondo. Il Canada ha fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni di metano di almeno il 75% rispetto ai livelli del 2012 entro il 2030 e ha messo in atto normative per aiutare a raggiungere tale obiettivo. Questo ci rende il primo paese ad aderire all’invito all’azione dell’AIE. Stiamo lavorando con le province e i territori, i partner indigeni, l’industria e la manodopera per mettere i lavoratori al centro dello sforzo globale per ridurre le emissioni di metano”.