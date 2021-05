Rifiuti di Roma, attesa per la sentenza del Tar sul commissariamento regionale

Martedì 25 maggio il Tar del Lazio riunito in camera di consiglio si pronuncia sull'eventuale sospensiva dell’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, pubblicata lo scorso 1° aprile, che tra le altre cose annunciava la nomina di un commissario per la gestione dei rifiuti di Roma, se l’amministrazione Raggi non avesse individuato il luogo dove realizzare una discarica