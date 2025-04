Nasce MISP, il progetto per intercettare rifiuti e plastiche nei fiumi del nord-est

Quello dei rifiuti e della plastica in mare è un problema che nasce già nei bacini idrografici dei corsi d’acqua. L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, in collaborazione con Veritas e il Consorzio di bonifica Acque Risorgive, ha dato vita a un innovativo progetto che punta a un’importante riduzione dei rifiuti galleggianti negli ambienti acquatici. Si tratta di una serie di azioni che hanno l’obiettivo di individuare, analizzare e recuperare i rifiuti rilasciati nelle acque e destinati a raggiungere il mare Adriatico

Quello dei rifiuti e della plastica in mare è un problema che nasce già nei bacini idrografici dei corsi d’acqua. L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, in collaborazione con Veritas e il Consorzio di bonifica Acque Risorgive, ha dato vita a un innovativo progetto che punta a un’importante riduzione dei rifiuti galleggianti negli ambienti acquatici. Si tratta di una serie di azioni che hanno l’obiettivo di individuare, analizzare e recuperare i rifiuti rilasciati nelle acque e destinati a raggiungere il mare Adriatico.

L’ambito di intervento riguarda principalmente la Laguna di Venezia, un ecosistema unico, dal 1987 parte del Patrimonio UNESCO e protetta dalla Rete Natura 2000. L’inquinamento derivante dalla plastica ne minaccia la biodiversità, il paesaggio e la qualità delle acque. Già a metà del 2021, il report di Greenpeace “Plastic Litter in the Adriatic Basin” calcolava (anche nel Veneto) la presenza di 590 oggetti di rifiuto ogni 100 metri di spiaggia. I rifiuti galleggianti invece venivano registrati con una densità di circa 50 oggetti per km2. Studi più recenti sui fiumi veneti evidenziano una maggior produzione di rifiuti plastici nelle aree più urbanizzate, con una presenza fortemente legata alla piovosità ed alla gestione dei deflussi.

Il progetto

Il progetto “MISP” (MIsure Sperimentali nei corsi d’acqua del Distretto Alpi Orientali per la cattura dei rifiuti e delle Plastiche galleggianti) rientra nei finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) previsti dalla “Legge Salvamare” (n.60/2022).

Molteplici i fronti d’azione. Da un lato l’installazione di barriere galleggianti in alcuni corsi d’acqua del bacino scolante nella Laguna di Venezia, al fine di raccogliere i rifiuti trasportati dalla corrente. In questo caso, vengono testate diverse tipologie di barriere nei vari siti del progetto, studiandone la loro efficacia. Il Consorzio di bonifica Acque Risorgive individuerà, installerà e gestirà i dispositivi in selezionati corsi d’acqua del proprio comprensorio.

A questo si aggiunge la creazione di una “imbarcazione a basso impatto ambientale”, grazie alla quale Veritas opererà nella laguna di Venezia e in alcune foci fluviali: dotato di un sistema innovativo per raccogliere i rifiuti galleggianti, il natante opererà con tecnici specializzati e, alla raccolta, seguirà l’opportuna e regolare quantificazione e lo smaltimento di materiale recuperato.

Verrà condotto, inoltre, uno studio sui percorsi preferenziali dei rifiuti nell’ambito lagunare e in alcune foci fluviali, utilizzando dispositivi GPS (realizzati dalla società Nauta RCS di Milano) per tracciare i percorsi e le zone di accumulo; sarà inoltre possibile monitorarli quotidianamente, al fine di operare in maniera più mirata durante la raccolta dei rifiuti.

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Svolge attività di pianificazione al fine di tutelare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche e degli ambienti acquatici, oltre alla pianificazione delle azioni necessarie per la difesa idrogeologica e per la realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio.

L’ambito territoriale del DAO copre circa 40mila km2 divisi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, area in cui vivono 7 milioni di persone e alla quale appartengono 14 bacini idrografici (tra cui i maggiori: Adige, Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento e Isonzo).