Roma, Ama il Tuo Quartiere torna sabato 30 novembre solo nel Municipio VI

La raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, si terrà nella giornata di sabato 30 novembre nella postazione di raccolta in via del Fuoco Sacro dalle 08:00 alle 12:30.

Sarà possibile conferire legno, metallo, ingombranti, Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), sfalci e potature.

