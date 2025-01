Sciopero 10 gennaio del trasporto pubblico: gli orari a Roma, Milano e Napoli

Venerdì 10 gennaio è previsto uno sciopero nazionale che riguarda le ferrovie e il trasporto pubblico nelle città. Per le ferrovie l'agitazione durerà 24 ore: i lavoratori addetti alla manutenzione di treni e stazioni si fermano dalle 21 di giovedì 9 alle 21 di venerdì 10. Il trasporto locale si fermerà invece per 4 ore venerdì 10, con modalità e orari diversi da città a città. Ecco le principali

Venerdì 10 gennaio è previsto uno sciopero nazionale che riguarda le ferrovie e il trasporto pubblico nelle città. Per le ferrovie l’agitazione durerà 24 ore: i lavoratori addetti alla manutenzione di treni e stazioni si fermano dalle 21 di giovedì 9 alle 21 di venerdì 10. Il trasporto locale si fermerà invece per 4 ore venerdì 10, con modalità e orari diversi da città a città. Ecco le principali:

Roma

Sciopero dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Nella Regione Lazio e a Roma l’agitazione interesserà la rete Atac, le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e le linee Cotral-Astral. In questo orario, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni eventualmente chiuse non saranno disponibili ad eccezione dei bike box delle fermate di Laurentina e Ionio. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito ATAC e Roma Servizi per la Mobilità .

Milano

Sciopero Atm dalle 8,45 alle 12,45 di bus, tram e metro. Lo sciopero è stato proclamato “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro”.

Napoli

Sciopero di 4 ore dalle ore 19,32 alle ore 23,32 della rete Eav che gestisce le linee del sistema metropolitano Regionale. Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia.

Da Napoli per: Sorrento 19:25, Poggiomarino 19:02, Sarno 18:58, Torre Annunziata 19:09, S. Giorgio per Baiano 19:30

Per Napoli da: Sorrento 19:02, Poggiomarino 19:06, Sarno 19:14, Torre Annunziata 19:21, Baiano 19:03