Venerdì 21 marzo sciopero del trasporto pubblico, gli orari nelle principali città

Venerdì 21 marzo è previsto un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto dai sindacati Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub. Bus, metro e tram si fermano per 24 ore con orari differenti a seconda delle città.

I lavoratori chiedono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario e la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, oltre all’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio. Chiedono anche il blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto per il Trasporto pubblico locale.

Roma

A Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e i bus periferici gestiti dagli operatori privati. Ci saranno le fasce di garanzia: il servizio infatti sarà comunque regolare fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda il servizio notturno, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 non saranno garantite le linee bus notturne (la cui denominazione inizia per “n”). Sarà garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite dagli operatori privati.

Venerdì 21 marzo non sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 (comprese le corse del servizio sostitutivo della linea C della metropolitana) e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite dagli operatori privati.

Non è garantito che le linee della metropolitana resteranno aperte, ma qualora lo fossero, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero inoltre non sarà garantito il servizio delle biglietterie, mentre il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Milano, Napoli, Torino

A Milano, il trasporto pubblico non sarà garantito a partire dalle 8.45 fino alle 15, ora in cui scatta la fascia di garanzia. Lo stop ricomincia dalle 18 fino al termine del servizio. A Napoli, Busitalia Campania ha detto che le fasce protette andranno dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. A Torino, le linee Gtt saranno sicure nelle fasce 6-9 e 12-15 per il servizio urbano-suburbano, metropolitana e nei centri servizio al cliente, mentre da inizio servizio alle 8 e nella fascia 14.30-17.30 per quello extraurbano e il bus cooperativo linea 3971.