So.De Social Delivery e la decarbonizzazione della distribuzione delle eccedenze alimentari a Milano

Intervista a Sandro Greblo di So.De - Social Delivery sulle attività che li vede coinvolti all'interno del progetto Alleanza Antispreco per decarbonizzare la distribuzione delle eccedenze alimentari recuperate all'interno dell'Hub Foody Zero Sprechi dell'Ortomercato di Milano

Le azioni di contrasto allo spreco e alla povertà alimentare a Milano, con il progetto Alleanza Antispreco (sostenuto dalla Food Policy grazie all’Eartshot Prize), fanno un salto di qualità per ridurre ancora di più l’impatto ambientale e contribuire alla raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Infatti grazie alla flotta di bici cargo di So.De – Social Delivery è stato avviato un percorso per decarbonizzare le attività di logistica collegate alla distribuzione delle eccedenze alimentari recuperate all’Hub Foody Zero Sprechi (presente all’interno dell’Ortomercato di Milano). Abbiamo intervistato Sandro Greblo di So.De – Social Delivey per capire meglio in cosa consiste il servizio e quali sono le principali difficoltà.

L’azione di decarbonizzazione fa parte delle attività sperimentali messe in campo dall’Alleanza Antispreco per contrastare lo spreco e la povertà alimentare nella Città di Milano attraverso attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari in 20 mercati cittadini e presso l’Hub Foody Zero Sprechi all’interno dell’Ortomercato. Fanno parte dell’Alleanza: Eco dalle Città, Recup, Comunità Nuova, Banco Alimentare della Lombardia, Magma Impresa Sociale, Fondazione Arché e Caritas Ambrosiana.