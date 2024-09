Spreco alimentare e ‘Distretti del Cibo’ tra gli approfondimenti della 75a edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Alla Fiera del Peperone di Carmagnola due momenti per approfondire le tematiche legate allo spreco alimentare e agli innovativi Distretti del Cibo con il progetto editoriale e divulgativo Parla Con Me. Primo appuntamento lunedì 2 settembre con “Non sprecare, Riscopri”

Quest’anno, la Fiera di Carmagnola si espande ulteriormente, coinvolgendo nuovi spazi del centro storico e includendo novità come l’ampliamento dell’area espositiva fino a corso Sacchirone e al Villaggio delle Pro loco. “La Fiera non è solo un evento gastronomico, ma una celebrazione della nostra cultura, delle nostre tradizioni e dell’innovazione agroalimentare” ha dichiarato il Sindaco Ivana Gaveglio.

Ad animare sul fronte della sostenibilità e dell’innovazione la 75/a edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che si terrà dal 30 agosto all’8 settembre 2024, ci sarà Simona Riccio – LinkedIn Top Voices Italy | Agrifood & Organic Specialist e founder di Parla Con Me, con due incontri volti ad approfondire la tematiche che ruotano attorno allo spreco alimentare e ai Distretti del Cibo.

“Non Sprecare, Riscopri”. Lunedì 2 settembre dalle 19:30 alle 20:30:

In un mondo dove lo spreco alimentare è un problema crescente, la serata “Non Sprecare, Riscopri” si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un consumo responsabile. Durante l’evento si alterneranno esperti del settore della Regione Piemonte che condivideranno esperienze e strategie per ridurre gli sprechi e valorizzare il cibo in eccesso.

Fabrizio Galliati Presidente Caat – Centro Agro Alimentare Torino

Gianluca Cornelio Meglio Direttore Caat – Centro Agro Alimentare Torino

Giorgio De Ponti Politecnico di Milano – Scuola del Design – Design for Food

Matilde Spina R&D Coordinator di MAMMT

Gustavo Gonzalez Co-Founder & CEO @ Agreenet

Luigi Vendola Giornalista ambientale e Responsabile Progetti – Eco dalle Città

Linda Senfett Responsabile della Sosta Comunità Sant’Egidio – Torino

“Costruire Reti e Sinergie Alimentari”. Giovedì 5 settembre dalle 19:30 alle 20:30

“Costruire Reti e Sinergie Alimentari” è una serata dedicata ai Distretti del Cibo, fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore agroalimentare italiano. Rappresentanti di vari distretti del territorio Piemontese condivideranno le loro esperienze e progetti per promuovere una collaborazione efficace tra territori e istituzioni. L’evento sarà un’occasione unica per scoprire come la cooperazione e le sinergie possano portare alla crescita economica e alla valorizzazione delle eccellenze locali. I relatori di quest’incontro saranno:

Paolo Bongioanni Assessore Agricoltura Regione Piemonte

Andrea Tronzano Assessore Regione Piemonte Bilancio, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione

Fabrizio Galliati Presidente Caat – Centro Agro Alimentare Torino

Gianluca Cornelio Meglio Direttore Caat – Centro Agro Alimentare Torino

Ignazio Garau – videoregistrazione Vice Presidente della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo

Roberto Ghio Presidente del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese

Franco Cominetto Presidente Distretto del Cibo e del Vino Mombarone Serra Morenica e Naviglio di Ivrea

Sarà anche presente un ricercatore del CREA

I due incontri rappresentano un’opportunità unica per esplorare il tema della sostenibilità nella filiera agroalimentare e per scoprire come è possibile fare la differenza nel settore agroalimentare. Inoltre i due momenti di approfondimento sono l’occasione per incontrare il Team di Parla Con Me, Simona Riccio e Alessio Criscuolo che da anno, con il loro lavoro, promuovono l’innovazione e la sostenibilità nel settore agroalimentare.