T&E, Europa a soli tre anni dalla Cina per vendita di veicoli elettrici

L'Europa può colmare il gap con la Cina sulla vendita dei veicoli elettrici prima del 2030, riducendo ampiamente la dipendenza dal petrolio: gli 8 milioni di auto elettriche europee nel 2025 hanno permesso il taglio di circa 46 milioni di barili di petrolio. A dirlo è la Federazione europea per il Trasporto e l'Ambiente (T&E) in un nuovo report: "Il Green Deal europeo è la strada giusta, ma l'Unione deve resistere alle pressioni che rischiano di indebolire ulteriormente la regolamentazione”

Se l’Europa mantiene la sua ambizione sul mercato dei veicoli elettrici può colmare il divario con la Cina prima del 2030 e ridurre radicalmente l’uso del petrolio nei trasporti. È quanto emerge dalla nuova ricerca sullo stato dei trasporti europei di T&E, la Federazione europea per il Trasporto e l’Ambiente.

Nel 2020, Ue e Cina erano allo stesso livello nella quota di vendite di veicoli elettrici, ma i deboli standard europei di CO2 sulle auto hanno visto la Cina andare avanti da dopo il 2022. Grazie agli obiettivi più rigidi previsti nel 2025, l’Unione europea si trova ora indietro di soli tre anni, secondo l’analisi di T&E. Con sette veicoli elettrici su dieci prodotti e venduti in Europa, una transizione più rapida può garantire nuova vitalità all’industria automobilistica.

“I veicoli elettrici sono la super leva per porre fine alla dipendenza dell’Europa dal petrolio importato – commenta William Todts, direttore esecutivo di T&E -. La narrativa secondo cui siamo troppo indietro rispetto alla Cina e dobbiamo indebolire la regolamentazione della CO2 delle auto per competere, è fondamentalmente sbagliata: il regolamento non è il problema. È ciò che mantiene l’Europa in corsa per essere leader globale sulle auto elettriche a batteria. Dobbiamo accelerare, non capitolare”.

Più veicoli elettrici, meno emissioni e importazioni di petrolio

Mentre l’Europa si riprende da un altro shock energetico, i prezzi del petrolio di ben oltre i 100 dollari al barile hanno causato aumenti dei prezzi per gli automobilisti europei. Il nuovo report di T&E mostra che, con le giuste politiche, l’Europa può recuperare il vantaggio in una delle tecnologie pulite più critiche del XXI secolo e ridurre rapidamente la sua dipendenza dal petrolio importato. Gli 8 milioni di auto elettriche europee nel 2025 hanno permesso il taglio di circa 46 milioni di barili di petrolio.

Lo stato dei trasporti europei, secondo la ricerca, mostra che le riduzioni delle emissioni di carbonio dei trasporti si sono stabilizzate. Paesi con elevate vendite di veicoli elettrici come la Danimarca e i Paesi Bassi stanno assistendo a forti diminuzioni dell’inquinamento da carbonio dei veicoli. Ma questo è compensato dalla crescita delle emissioni in paesi come la Spagna, dove le vendite di veicoli elettrici rimangono troppo basse. Il lento assorbimento dei veicoli elettrici prolunga la dipendenza dall’Europa dal petrolio.

“Lo stato dei trasporti europei – continua Todts – invia un messaggio duro. Il Green Deal europeo è la strada giusta per l’economia cleantech del futuro e per migliorare la sicurezza europea riducendo la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Tuttavia, viene attaccato dalle case automobilistiche europee, che sono più interessate ai profitti a breve termine che alla sicurezza e alla sostenibilità a lungo termine. L’Unione deve resistere alle pressioni che rischiano di indebolire ulteriormente la regolamentazione”.

Intanto, la Cina sta andando avanti a tutta velocità su cleantech ed elettrificazione: le aziende cinesi producono il 60% delle auto elettriche vendute in tutto il mondo e la produzione di batterie è 20 volte quella dell’Europa. Allo stesso tempo, l’industria europea delle batterie si sta trasformando, con aziende europee e cinesi che si uniscono alle aziende sudcoreane esistenti per aumentare la produzione di batterie nell’Ue. “Giuste politiche e finanziamenti possono liberare l’enorme potenziale dell’Europa per far crescere la sua industria delle batterie”, conclude T&E.