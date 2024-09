Al via Terra Madre 2024: gli appuntamenti imperdibili al Parco Dora di Torino dal 26 al 30 settembre

Al via il 26 settembre a Torino l'evento organizzato da Slow Food al Parco Dora. Oltre a scoprire gli alimenti e le tradizioni culinarie di tutto il mondo "slow", si può assistere a dibattiti, mostre e spettacoli su temi noti ai lettori di eco dalle Città, come economia circolare, azioni contro lo spreco alimentare, ambiente urbano. Tutti gli eventi sono gratuiti e i posti sono limitati (è possibile registrarsi seguendo il link dell'evento). Vi segnaliamo quelli per noi da non perdere