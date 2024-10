Ventidue CEO globali chiedono ai governi di arrivare a definire un trattato sull’inquinamento da plastica

Dalla Business Coalition for a Global Plastics Treaty, un gruppo di oltre 250 imprese globali, istituzioni finanziarie e ONG, arriva una lettera che esorta i governi mondiali a raggiungere un accordo ambizioso e attuabile sull'inquinamento da plastiche, nell'ambito dei negoziati per il trattato internazionale giuridicamente vincolante iniziati due anni fa. La prossima sessione (INC-5) si terrà a novembre a Bunan, in Corea del Sud. La lettera è firmata da ventidue Ceo di altrettanti gruppi mondiali facenti parte della coalizione

Dalla Business Coalition for a Global Plastics Treaty, un gruppo di oltre 250 imprese globali, istituzioni finanziarie e ONG, arriva una lettera che esorta i governi mondiali a raggiungere un accordo “ambizioso” sull’inquinamento da plastiche, nell’ambito dei negoziati cominciati due anni fa per un trattato internazionale giuridicamente vincolante. La prossima sessione di incontri (INC-5) si terrà a novembre a Bunan, in Corea del Sud. La lettera è firmata da ventidue Ceo di altrettanti gruppi mondiali facenti parte della coalizione. Ecco il testo:

Cari Capi di Stato,

INC-5 a novembre rappresenta un’opportunità unica per affrontare l’inquinamento da plastica a livello globale. Come leader aziendali, chiediamo ai governi di unirsi e realizzare un trattato adatto allo scopo.

Come membri della Business Coalition for a Global Plastics Treaty, un gruppo di oltre 250 imprese globali, istituzioni finanziarie e ONG, vediamo un trattato ambizioso con regole globali vincolanti come un’opportunità per armonizzare il panorama politico, rafforzare la legislazione nazionale e aiutare le aziende a scalare soluzioni comprovate per settori prioritari come l’imballaggio.

Le regole globali sono buone anche per i governi, riducendo la spesa pubblica a lungo termine per la gestione dei rifiuti e mobilitando gli investimenti per creare posti di lavoro in tutta la catena del valore.

Un trattato basato solo su misure volontarie rischia di ritardare l’azione di decenni. Ciò creerebbe un’ulteriore frammentazione nel panorama normativo per le imprese, portando ad un aumento dei costi e della complessità.

Per le aziende per attuare un trattato efficace, abbiamo bisogno di un accordo all’INC-5 su:

Criteri ed elenchi globali che consentono la restrizione e l’eliminazione graduale delle sostanze chimiche di interesse e dei prodotti in plastica problematici ed evitabili. Approcci specifici del settore e criteri globali per la progettazione circolare di prodotti in plastica, come l’imballaggio. Definizioni comuni e principi chiave per l’efficace attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Un forte mandato per l’organo di governo per rafforzare l’accordo nel tempo.

Come leader aziendali, stiamo lavorando per trasformare i nostri modelli di business per catalizzare un’economia circolare in cui la plastica non diventa mai rifiuti o inquinamento e il valore di prodotti e materiali viene mantenuto nell’economia. C’è già un significativo allineamento su questi argomenti attraverso iniziative industriali volontarie e rimaniamo impegnati negli sforzi per promuovere un’economia circolare per la plastica. Tuttavia, è chiaro che gli sforzi volontari da soli non sono sufficienti per affrontare l’inquinamento da plastica su larga scala.

Siamo pronti a lavorare insieme ai responsabili politici di tutto il mondo su questo compito critico. Non c’è tempo da perdere, INC-5 presenta un’opportunità critica che non possiamo permetterci di perdere.

‍Antoine de Saint-Affrique, CEO, Danone

Augusto Bauer, CEO, AJE

Barbara Martin Coppola, CEO, DECATHLON

Carsten Knobel, CEO, Henkel

Christian Klein, CEO, SAP

Fisk Johnson, CEO, SC Johnson

Hein Schumacher, CEO di Unilever

Jon Abrahamsson Ring, CEO, Inter IKEA Group

Kevin Kwilinski, CEO, Berry Global

Laurent Freixe, CEO, Nestlé

Magnus Groth, CEO, Essity

Peter Konieczny, CEO, Amcor

Philipp Lehner, CEO, ALPLA

Poul Weihrauch, CEO, Mars Inc

Ramon Laguarta, CEO, PepsiCo

Rodrigo Tona, CEO, Ternova

Samuel Sigrist, CEO, SIG

Stefan Doboczky, CEO di Borealis

Surendra Patawari, Presidente, Gemini Corporation

Tom Daunt, membro del consiglio di amministrazione, ALDI SOUTH Group

Tom Szaky, CEO, Terracycle