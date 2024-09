‘Quali soluzioni al cambiamento climatico?’ Il 13 e 14 settembre a Verona la Clim-Act! Summer School

Il 13 e il 14 settembre 2024, a Verona si svolgerà il Clim-Act! Summer School presso la casa di quartiere Baleno in Via Re Pipino 3/A. Si tratta di un’attività del progetto Clim-Act! Competenze in Azione per il Clima che ha l’obiettivo di coinvolgere cittadini, professionisti, associazioni e studenti interessati in: “Un weekend di attività formative e laboratoriali finalizzate ad identificare soluzioni progettuali di mitigazione e adattamento al Cambiamenti Climatici applicabili al contesto di Verona“.

Programma

Venerdì 13 settembre 2024

dalle ore 14.45 alle 18.30

CONFERENZE SULLA SCIENZA DEL CLIMA E PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ A VERONA

Approfondimenti sui dati scientifici inerenti ai cambiamenti climatici e gli effetti misurati sul territorio di Verona e del Veneto, sulle mappature in corso e sulla pianificazione urbana.

Interventi:

Marta Avesani e Lucia Vesentini, Rete Verso

Verona in Azione per il Clima: il progetto Clim-Act!

Michele Bresaola, Consigliere Comunale

L’impegno del Comune di Verona per la transizione ecologica

Fabio Zecchini, ARPAV

Clima e cambiamenti climatici in Veneto

Francesco Domenichini, ARPAV

Meteorologia operativa ed evoluzione del clima

Linda Avesani, UniVR Biotecnologie e Catherine Dezio, UniPD TESAF

Strategie per l’ottimizzazione dei servizi ecosistemici urbani: esempi di best practices e il progetto èVRgreen a Verona—

dalle 18.30 alle 19.30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Marco Giusti

Presentazione del libro “L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” (Lu.Ce, 2024).—

dalle ore 19.30 alle 22.00

APERITIVO E PROIEZIONE DOCUMENTARIO

in collaborazione BalenoVeronaMondo

Proiezioni di “Antropocene – L’epoca umana” (Canada, 2018, di Nicholas de Pencier, Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, 87’)

Sabato 14 settembre 2024

dalle ore 9.30 alle 13.00

INNOVAZIONI E TECNOLOGIE VERDI

Denis Maragno, Università Iuav di Venezia

Sistemi conoscitivi di valutazione di impatto climatico e approcci di governo del territorio

Cecilia Comencini, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Verona

Introduzione alla progettazione di tecnologie verdi

+

Alberto Ferrarese, Bio Soil Expert srl

Nature-based Solutions: casi studio per spazi pubblici e privati

Michele Cicala, Consigliere Generale e Presidente del Gruppo Giovani di ANCE Verona

Il coordinamento del processo per un cantiere sostenibile

Luca Antonini e Stefano De Pietri, Consorzio di Bonifica

Interventi di riconversione irrigua e aree forestali di infiltrazione per la compensazione ambientale

dalle ore 14.30 alle 17.00

ATTIVISMO E RUOLO DELLA COMUNITÀ NEL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nicola Giusti, Extinction Rebellion Verona

⁠XR – L’urgenza di agire

Chiara Martinelli, Legambiente Verona

Cambiamento climatico in città e politiche locali

PROGETTI DI INNOVAZIONE VERDE PER VERONA

Laboratori di immaginazione – sessioni parallele

Presentazione delle idee – sessione plenaria

La partecipazione è libera e gratuita!

Ecco il programma (scarica qui il pdf).