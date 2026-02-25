“Sbagliato attaccare il sistema di riduzione emissioni”, 150 scienziati contro il governo Meloni

"Niente di più miope che attaccare il sistema Ets mentre il clima cambia e aumenta la frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi". Così un gruppo di 150 studiosi di scienza del clima e di transizione energetica in un appello rivolto al governo Meloni, affinché non indebolisca gli strumenti europei di decarbonizzazione, come il sistema di scambio di quote di emissione Ets, e rafforzi le politiche di adattamento

“Niente di più miope che attaccare il sistema Ets mentre il clima cambia e aumenta la frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi. Noi studiosi esprimiamo profonda preoccupazione per il modo in cui il governo italiano sta affrontando la crisi climatica, in particolare per le recenti prese di posizione volte a indebolire i principali strumenti della politica climatica europea”.



Così un gruppo di 150 scienziati del clima e di transizione energetica in un appello rivolto al governo Meloni, affinché non indebolisca gli strumenti europei di decarbonizzazione, come il sistema di scambio di quote di emissione Ets, e rafforzi le politiche di adattamento.

Al centro della lettera aperta, il richiamo alla necessità di affrontare la crisi climatica con “misure fondate sulla scienza e orientate al lungo periodo. Riteniamo un errore che il governo italiano non mostri pieno sostegno a strumenti per la decarbonizzazione come il sistema di Emission Trading (ETS), ormai adottato anche in Cina, che ha contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni nei settori regolati, dimostrando che politiche climatiche ambiziose possono produrre risultati concreti, stimolare innovazione e

guidare la transizione industriale a costi sostenibili”.

Tra i primi firmatari della missiva figurano anche il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi e l’economista Carlo Carraro. Ecco il testo completo: