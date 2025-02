Al via campagna “Impianti Aperti on the Road 2025”: primo focus su materie prime critiche

L’iniziativa, alla sua seconda edizione nel nuovo format itinerante, vedrà ogni mese aprire le porte di un impianto di gestione rifiuti per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e studenti interessati a visite guidate. Il primo appuntamento con “Impianti Aperti on the Road” è previsto il 21 febbraio 2025 con l’inaugurazione e visita guidata all’impianto di trattamento di schede elettroniche della società americana TECHEMET a Guagnano in provincia di Lecce

Prenderà il via dal sud Italia, e in particolare dalla provincia di Lecce, “IMPIANTI APERTI on The Road 2025. Il viaggio per la sostenibilità”, la campagna di sensibilizzazione sul tema della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti, promossa da ASSOAMBIENTE (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento rifiuti, nonché bonifiche), con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente).

L’iniziativa, alla sua seconda edizione nel nuovo format itinerante, vedrà ogni mese aprire le porte di un impianto di gestione rifiuti per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e studenti interessati a visite guidate con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie a un’efficace gestione degli scarti. L’obiettivo delle visite è condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate, sui processi di monitoraggio, sulle autorizzazioni normative e sul controllo delle emissioni, stimolando il dialogo e il confronto costruttivo con tutti gli stakeholder.

Insieme alle visite ai singoli impianti, saranno promossi momenti di approfondimento su argomenti di forte interesse e attualità, relativi ad esempio alle tariffe ARERA, al bilancio di sostenibilità, al tema delle certificazioni, alla gestione del rischio e alle strategie di comunicazione ambientale.

Il primo appuntamento con “Impianti Aperti on the Road” è previsto il 21 febbraio 2025 con l’inaugurazione e visita guidata all’impianto di trattamento di schede elettroniche della società americana TECHEMET a Guagnano (dalle 10 alle 11), in provincia di Lecce e il successivo talk dedicato a “Il futuro delle materie prime critiche – Problemi nazionali e soluzioni internazionali”.

Il fulcro della nuova struttura, che per la prima volta aprirà i cancelli al pubblico, è un innovativo macchinario in grado di triturare e separare con precisione le componenti elettroniche ed elettriche per avviarle a riciclo, oltre a macchinari e laboratori di ultima generazione, progettati per l’analisi e la separazione dei metalli preziosi, garantendo un processo di trattamento dei rifiuti sempre più efficiente e sostenibile. Un ruolo centrale in questo percorso è svolto dal Progetto L.E.C.C.E. – Leading Electronic Scrap and Catalytic Converters Enterprise, sviluppato in collaborazione con l’Università del Salento e realizzato grazie al sostegno della Regione Puglia attraverso il programma PIA – Programmi Integrati di Agevolazione.

La crescente domanda di metalli preziosi e l’aumento dei rifiuti elettronici spingono oggi il nostro Paese a trovare soluzioni sempre più innovative per il recupero dei materiali dai RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il riciclo delle schede elettroniche, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale, come ben testimonia il nuovo impianto di Techemet in provincia di Lecce.

Di questo e di altre sfide che attendono il nostro Paese sul fonte delle materie prime critiche si confronteranno nel corso di un talk che vedrà i saluti istituzionali di Giovanni Greco Presidente TECHEMET EUROPE, Stewart Prentice – CEO TECHEMET USA, Francois Imperiale – Sindaco di GUAGNANO, Stefano Minerva – Presidente Provincia di Lecce, Alessandro Delli Noci – Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia e Luca Proietti – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche MASE. Dopo gli interventi delle istituzioni spazio alla tavola rotonda che vedrà protagonisti Paolo Campanella – FEAD, Claudio Stefanazzi – Camera dei Deputati, Chicco Testa – ASSOAMBIENTE, Angelo Corallo – UNISALENTO, Danilo Bonato – ERION e alle conclusioni di Anselmo Calò – FISE.

L’evento, organizzato in collaborazione con Ecoeuro ha ricevuto anche il patrocinio, del Comune di Guagnano, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia e di Ecomondo.