“Ama il tuo quartiere”. A Roma l’iniziativa torna nei municipi dispari domenica 10 marzo

Domenica 10 marzo, l’appuntamento con “AMA il tuo Quartiere” – l’iniziativa organizzata dall’azienda municipalizzata in collaborazione con il TGR Lazio per la raccolta dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti – riguarderà i municipi dispari di Roma.

Infatti come spiega Roma Capitale: “Dalle ore 08:00 alle ore 12:30 presso le postazioni straordinarie è possibile portare gratuitamente i rifiuti ingombranti, particolari e RAEE”.

“Nel dettaglio si possono consegnare : legno, padelle, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi. Se si tratta di beni usati ancora utilizzabili, in alcune postazioni sono presenti i volontari di Insieme per il Riuso pronti a dargli nuova vita”, spiega la nota del Campidoglio.

