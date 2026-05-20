Assemblea Corepla 2026, in aumento raccolta e riciclo imballaggi

Si è svolta il 19 maggio l'assemblea annuale di Corepla, durante la quale sono stati presentati i risultati raggiunti nel 2025: la raccolta differenziata urbana ha raggiunto quasi 1,3 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica, in crescita del 3,75% rispetto al 2024. Corepla ha avviato a riciclo un milione e 180mila tonnellate di imballaggi, di cui 970mila effettivamente riciclate. In rapporto all’immesso al consumo, la quota riciclata corrisponde al 49,6%, in linea con l’obiettivo europeo del 50% al 2025

Il 19 maggio a Milano si è svolta l’assemblea annuale di Corepla, il Consorzio nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. Un appuntamento dedicato all’analisi dei risultati raggiunti nel 2025 e alle prospettive future di sviluppo di un sistema sempre più efficiente e sostenibile per la gestione degli imballaggi in plastica.

Giovanni Cassuti, presidente di Corepla, ha commentato i risultati: “Il 2025 conferma la solidità e la capacità evolutiva del modello Corepla, fondato sulla collaborazione tra imprese, istituzioni, cittadini e operatori della filiera. I dati testimoniano l’efficacia di un sistema in grado di coniugare crescita della raccolta differenziata, qualità del riciclo ed efficienza industriale, contribuendo concretamente agli obiettivi di economia circolare del Paese”.

Secondo Cassuti, “in uno scenario caratterizzato da profonde trasformazioni normative e di mercato, il Consorzio ha continuato a investire nell’innovazione dei processi e nello sviluppo di soluzioni capaci di valorizzare sempre più gli imballaggi in plastica raccolti, rafforzando l’intera filiera del riciclo”.

I risultati emersi dall’assemblea di Corepla

Nel 2025, la raccolta differenziata urbana ha raggiunto quasi 1,3 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica, pari a una raccolta pro capite di 27 chilogrammi per abitante, in crescita del 3,75% rispetto al 2024. Un risultato che conferma il progressivo consolidamento della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica sul territorio nazionale e il crescente impegno di cittadini, Comuni e imprese verso un modello di economia circolare sempre più maturo.

La Sardegna si conferma anche quest’anno la regione con il più alto dato pro capite nazionale con 36,7 chilogrammi per abitante, seguita dalla Liguria (35 kg) grazie anche all’ingresso di comuni toscani nei bacini convenzionati liguri, dal Veneto (30,9 kg) e dalla Campania (30,6 kg). Restano invece più contenuti i valori di Trentino-Alto Adige (17,9 kg) e Basilicata (18,8 kg) pur in presenza di una crescita diffusa in tutte le regioni italiane.

Il riciclo degli imballaggi in plastica ha raggiunto risultati significativi: Corepla ha avviato a riciclo un milione e 180mila tonnellate di imballaggi, di cui 970mila effettivamente riciclate. In rapporto all’immesso al consumo, la quota riciclata corrisponde al 49,6%, in linea con l’obiettivo europeo del 50% al 2025. Il sistema Corepla ha coinvolto 7.534 Comuni, raggiungendo una copertura del 98% della popolazione italiana, pari a circa 58 milioni di cittadini. Qui si trova il report completo dell’assemblea.