Corepla e la Regione Basilicata siglano un accordo per lo sviluppo della raccolta dei contenitori per liquidi in plastica tramite l’installazione di eco-compattatori

Una partnership tra la Regione Basilicata e Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, per installare eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie e contenitori per liquidi. L’Accordo di Programma è volto a favorire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai cittadini dei Comuni della Regione, con particolare focus sull’intercettazione dei contenitori per liquidi.

“Siamo molto soddisfatti di questo protocollo d’intesa – ha dichiarato il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo – il Consorzio vuole migliorare il tasso di intercettazione dei contenitori per liquidi anche con modalità nuove, verificando la sostenibilità economica e l’efficacia della raccolta dedicata tramite eco-compattatori per rendere gli sfidanti obiettivi europei alla portata della filiera. Quello che stiamo attivando grazie all’Accordo, è un sistema di raccolta dedicata che garantisce una buona redditività ai Comuni che aderiscono all’iniziativa, anche grazie alla gestione centralizzata che questo Accordo promuove e al corrispettivo aggiuntivo di 100 €/ton erogato da Corepla. Il Protocollo incentiva i cittadini a recuperare correttamente gli imballaggi in plastica, promuovendo la diffusione della nuova modalità di raccolta anche con il riconoscimento di premi in materiale riciclato da filiera certificata. Un esempio concreto di economia circolare sul territorio.”

Il progetto prevede un investimento regionale di tre milioni di euro a favore dei Comuni (PO FESR Basilicata 2014-2020), con grande beneficio anche per i cittadini che vedranno in bolletta una riduzione della tassa per la raccolta dei rifiuti.

“Ci sarà una prima fase di studio, a cura del Corepla, per valutare – afferma l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia della Basilicata, Gianni Rosa – tutti gli aspetti e la reale convenienza per gli enti locali e i cittadini che dovrebbero avere un ristoro economico diretto rispetto a questa tipologia di rifiuti. Le attività del Dipartimento proseguono con provvedimenti che incidono sostanzialmente su una raccolta differenziata più efficace. Stiamo organizzando iniziative e investimenti che andranno sempre più in questa direzione per l’educazione ambientale e la tutela dell’ambiente”.

Con l’Accordo siglato, Regione e Consorzio si impegneranno, ciascuno sulla base delle proprie competenze, a verificare l’integrabilità su scala regionale delle raccolte dedicate ai contenitori in plastica per liquidi nel flusso complessivo della gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica e verificheranno la fattibilità di una sperimentazione di un ciclo di raccolta e riciclo delle bottiglie in PET idoneo per alimenti (il cosiddetto “Bottle to Bottle”). L’Accordo avrà poi l’obiettivo di individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica a livello regionale e di attivare e valorizzare tutte le sinergie industriali sul territorio regionale connesse all’economia circolare generata dalla filiera del rifiuto in plastica (raccolta, selezione, riciclo, trasformazione);

Grazie alla partnership siglata verranno incentivate le iniziative dirette a favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica nella regione Basilicata, anche tramite campagne di informazione mirate sul territorio e si aprirà la strada alla promozione di ulteriori accordi integrativi a livello locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica.