Direttiva Ue sulla qualità dell’aria, Eeb: gli Stati sono pronti a indebolire la legislazione

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo della nuova direttiva sulla qualità dell’aria con 363 voti a favore, 226 contro e 46 astensioni dello scorso settembre, adesso il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione negoziale. Come si legge sulla stessa: “Il testo trova un equilibrio tra il mantenimento dell’ambizione principale di migliorare gli standard di qualità dell’aria e l’introduzione di una certa flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione della direttiva“.

Il motivo è avere “una certa flessibilità nel raggiungimento dei valori-limite di qualità dell’aria per le aree in cui il rispetto della direttiva entro la scadenza si rivelerebbe irrealizzabile a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni climatiche avverse o dei contributi transfrontalieri, oltre all’aggiunta della quota elevata di famiglie a basso reddito se lo Stato membro in questione ha un Pil nazionale pro capite inferiore alla media Ue”.

Dopo la notizia, l’Ufficio Europeo per l’Ambiente (EEB) ha prontamente risposto con preoccupazione, ammettendo come: “La società civile avverte che la posizione del Consiglio dell’UE sulla proposta della direttive sulla qualità dell’aria ignora la scienza e indebolisce l’ambizione di una legislazione volta a salvare vite umane. Sebbene la posizione del Consiglio faccia avanzare i negoziati sulla legge, oltre la scienza ignora anche gli impatti sull’economia dell’inquinamento atmosferico.”

“La posizione del Consiglio – continua EEB – introduce enormi deroghe e possibilità per gli Stati membri di posticipare la scadenza per il rispetto degli standard di qualità dell’aria dal 2030 al 2040 e oltre. Questo, e altri elementi preoccupanti, minano completamente il quadro giuridico. Se la posizione del Consiglio arrivasse alla legislazione finale, il risultato sarebbero norme giuridiche che sono semplicemente una facciata per una direttiva priva di qualsiasi applicabilità”.

Le dichiarazioni di EEB

Margherita Tolotto, Policy Manager per l’aria e il rumore presso l’EEB, ha dichiarato: “Siamo molto preoccupati per la posizione negoziale del Consiglio e prendiamo atto con rammarico degli sforzi compiuti da alcuni grandi Stati membri per indebolire il testo. Chiaramente, non hanno lavorato pensando alla salute dei loro cittadini. Finora è stato fatto molto poco ora per realizzare gli obiettivi esistenti in materia di qualità dell’aria, e la posizione del Consiglio dimostra che gli Stati membri si impegnano a fare ben poco in futuro. Oggi, a coloro che soffrono di inquinamento atmosferico è stato detto che non ha importanza. Ciò che conta per molti Stati membri è poter affrontare questo problema fino al 2040 e oltre ed evitare qualsiasi procedura di infrazione”.

La Dott.ssa Ebba Malmqvist, Segretariato per l’inquinamento atmosferico e il clima (AirClim), invece, ha fatto sapere come: “Siamo rattristati nell’apprendere che le persone con un reddito più basso, che sono già in difficoltà, potrebbero dover aspettare fino al 2040 e oltre, per respirare aria più pulita, come suggerito nella proposta del Consiglio. Essere poveri non dovrebbe significare che la propria salute sia meno importante.”

Per Zachary Azdad, responsabile delle politiche sui veicoli presso Trasporti e ambiente: “Siamo molto delusi dal livello generale di ambizione concordato dagli Stati membri. Ritardare la conformità di almeno 10 anni dopo il 2030 ignora volontariamente l’urgente necessità di agire per ridurre l’inquinamento atmosferico nelle nostre città. Dà alle auto diesel e a benzina sporche il verde luce da inquinare per gli anni a venire.”

Emma Bud, avvocato di ClientEarth, infine, ha dichiarato: “Con la sua posizione negoziale, il Consiglio ha chiarito il suo disprezzo per la salute degli europei. Sebbene a prima vista il Consiglio sia d’accordo con i limiti legali proposti dalla Commissione, ha introdotto esenzioni di ampia portata che significano che le persone potrebbero essere esposte a tossica fino al 2040 o anche oltre. Particolarmente scioccante è la proposta secondo cui le persone provenienti da comunità socio-economicamente svantaggiate devono aspettare per respirare aria sana. Questa versione della legge non riuscirebbe assolutamente a proteggere gli europei e costituirebbe una macchia sulla sanità pubblica del blocco”.

“L’impegno della Presidenza spagnola del Consiglio – ha concluso EEB – ha assicurato la posizione negoziale prima della fine del suo mandato e spetta ora sia alla Commissione europea che al Parlamento europeo garantire il raggiungimento di un ambizioso AAQD durante i negoziati del trilogo, il cui inizio è previsto a breve. Ricordiamo che l’inquinamento atmosferico è responsabile di circa 300.000 morti premature ogni anno in Europa, rendendolo la principale minaccia ambientale per la nostra salute. L’inquinamento atmosferico contribuisce a una vasta gamma di problemi di salute, tra cui infarti, ictus, problemi respiratori, diabete, demenza, ritardo dello sviluppo cognitivo nei bambini e cancro ai polmoni”.