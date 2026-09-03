El Niño in forte aumento: probabili mesi di caldo estremo e inondazioni

Come anticipato da più fonti, il fenomeno climatico si sta rafforzando rapidamente, aumentando la prospettiva di mesi di caldo estremo, inondazioni, siccità e "condizioni meteorologiche dirompenti" in tutto il mondo. Dovrebbe raggiungere il picco intorno alla fine dell'anno e persistere fino a febbraio 2027. A confermarlo oggi sono le nuove previsioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale

Come anticipato da più fonti, El Niño si sta rafforzando rapidamente, aumentando la prospettiva di mesi di caldo estremo, inondazioni, siccità e “condizioni meteorologiche dirompenti” in tutto il mondo. Il fenomeno dovrebbe raggiungere il picco intorno alla fine dell’anno e persistere fino a febbraio 2027. A confermarlo oggi sono le nuove previsioni dell’Organizzazione meteorologica mondiale, che mai prima d’ora aveva emesso una previsione così inequivocabile per El Niño.

El Niño è un modello climatico naturale che in genere si sviluppa ogni due o sette anni, quando le acque del Pacifico equatoriale centrale e orientale diventano insolitamente calde. Quel riscaldamento può alterare la circolazione atmosferica a migliaia di chilometri di distanza, spostando le precipitazioni e i modelli di temperatura ovunque. Ma questo El Niño si sta sviluppando in uno sfondo insolito. Gli oceani sono già eccezionalmente caldi, fornendo una linea di base più calda su cui si sta svolgendo il ciclo climatico naturale.

“Abbiamo un Niño di proporzioni enormi davanti ai nostri occhi – ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres – La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta è in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando”.

Gli scienziati non hanno stabilito che il cambiamento climatico causato dall’uomo stia aumentando o intensificando El Niño. Ma un’atmosfera e un oceano più caldi possono amplificare alcune delle sue conseguenze, aumentando il calore e l’umidità disponibili che determinano eventi meteorologici estremi.

Un Niño molto forte non significa che ogni regione sperimenterà disastri della stessa portata. Da settembre a novembre, tuttavia, i meteorologi si aspettano temperature superiori al normale su quasi tutta la superficie terrestre. I modelli di pioggia stanno anche assumendo la caratteristica firma di El Niño, con maggiori possibilità di forti piogge e inondazioni in alcuni luoghi e siccità in altri.

Altre forze potrebbero complicare quel quadro. Si prevede che si svilupperà una fase positiva del dipolo dell’Oceano Indiano – un altro cambiamento su larga scala delle temperature oceaniche, che alterna fasi calde e fredde – mentre si prevede che l’Atlantico tropicale rimarrà insolitamente caldo.

Tutto ciò ha fatto sì che l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lanciasse per la prima volta una mobilitazione di larga scala con le agenzie meteorologiche nazionali, cercando di rafforzare le previsioni e i sistemi di allarme man mano che i rischi aumentano. Lo sforzo ha lo scopo di aiutare i governi e le organizzazioni umanitarie a prepararsi per gli effetti sui settori particolarmente vulnerabili, tra cui l’agricoltura, la sanità pubblica, l’energia e le forniture idriche.