Fondo nazionale per gli oneri del trasporto pubblico locale: intesa sul riparto del saldo per il 2021

Sancita l’intesa nella Conferenza Unificata sul riparto del saldo pari al 20% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per il 2021. "Poco meno di un miliardo destinato alle 15 Regioni a Statuto ordinario che contribuirà ad evitare carenza di liquidità al settore durante la crisi epidemiologica in corso”, lo ha annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga

“Oggi abbiamo sancito l’intesa nella Conferenza Unificata sul riparto del saldo pari al 20% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per il 2021. Poco meno di un miliardo destinato alle 15 Regioni a Statuto ordinario che contribuirà ad evitare carenza di liquidità al settore durante la crisi epidemiologica in corso”, lo ha annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza Unificata.

L’impegno e l’erogazione del 20 per cento delle somme ripartite a favore delle Regioni a statuto ordinario – complessivamente 974.667.072,40 euro – sono stati effettuati tenendo conto anche delle somme già impegnate ed erogate (pari all’80% del Fondo) a favore di ciascuna Regione con un precedente decreto.

Tabella

Regioni ABRUZZO 27.742.960,19 BASILICATA 14.929.676,38 CALABRIA 42.766.057,77 CAMPANIA 103.833.958,79 EMILIA-ROMAGNA 79.699.730,66 LAZIO 105.917.543,92 LIGURIA 38.757.577,02 LOMBARDIA 165.321.576,09 MARCHE 22.094.067,00 MOLISE 8.489.884,66 PIEMONTE 96.153.388,62 PUGLIA 80.777.975,50 TOSCANA 85.468.606,88 UMBRIA 20.040.863,82 VENETO 82.673.205,12 974.667.072,40

Nella stessa seduta della Conferenza Unificata sono state sancite anche altre due intese.

La prima relativa al riparto delle risorse afferenti all’Avviso n. 2 per la presentazione di istanze per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti fissi” più di 660 milioni ripartiti tra i Comuni di Padova, Brescia, Roma Capitale, e Torino. L’intesa è stata però condizionata all’impegno del Ministero a prevedere, nei prossimi provvedimenti finanziari, lo stanziamento di risorse per la realizzazione e manutenzione straordinaria di ascensori e scale mobili utili a soddisfare le esigenze di mobilità urbana, nonché per i sistemi di trasporto suburbano e interurbano su gomma ad alimentazione elettrica, anche in sede riservata.

La seconda è invece relativa al riparto delle risorse del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, relativo all’anno 2020 e che interessa le Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta pe oltre 15 milioni su un totale di 17 milioni ( gli altri 2 milioni riguardano: la gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, la gestione governativa Ferrovia Circumetnea e la società Subalpina di Imprese Ferroviarie)