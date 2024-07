Grande risposta al bando ‘smart mobility data driven’ di Regione Lombardia

Per un budget complessivo di 25 milioni di euro, hanno partecipato 40 soggetti pubblici e privati organizzati in 14 partenariati che dovranno implementare sul territorio lombardo interventi innovativi per offrire ai cittadini, grazie alla condivisione intelligente dei dati sull’ecosistema E015, l’esperienza di una mobilità facilmente accessibile, sicura e sostenibile