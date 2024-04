Il 15 aprile a Palermo la quinta tappa del tour MASE per promuovere le CER

Lunedì 15 aprile “InsiemEnergia”, il ‘giro dell’Italia’ per la promozione delle Comunità energetiche rinnovabili, fa tappa in Sicilia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere saranno a Palermo per il quinto appuntamento dell’evento itinerante organizzato per raccontare la rivoluzione delle CER. L’appuntamento è alla Camera di Commercio di Palermo e Enna (via E. Amari 11, a Palermo) a partire dalle ore 15. Sarà presente il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto

Lunedì 15 aprile “InsiemEnergia”, il ‘giro dell’Italia’ per la promozione delle Comunità energetiche rinnovabili, fa tappa in Sicilia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere saranno a Palermo per il quinto appuntamento dell’evento itinerante organizzato per raccontare la rivoluzione delle CER. L’appuntamento è alla Camera di Commercio di Palermo e Enna (via E. Amari 11, a Palermo) a partire dalle ore 15. Sarà presente il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto e interverrà anche il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“InsiemEnergia” vuole a far conoscere e diffondere, con un tour che sta sviluppando in tutte le Regioni e Province autonome, le novità del decreto di incentivazione delle CER: la tappa del tour sull’isola arriva in un momento particolarmente importante: sono infatti entrati in funzione i portali del GSE per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche e dunque può partire a tutti gli effetti la svolta delle CER.

L’obiettivo del tour “InsiemEnergia” è far crescere la consapevolezza tra tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici delle potenzialità di uno strumento innovativo e di comunità. Le CER garantiscono abbattimento dei costi e dell’impatto ambientale, maggiore sicurezza nelle forniture e superamento della povertà energetica. Allo stesso tempo si sostiene la diffusione delle fonti rinnovabili e quindi il rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia.

Il decreto CER prevede sia una tariffa incentivante che un contributo a fondo perduto. Una soluzione per portare avanti uno sviluppo sostenibile in tutte le realtà italiane ma soprattutto nel caso dei Comuni sotto i cinquemila abitanti, dove si possono cumulare le due modalità di incentivazione.

In Sicilia quasi la metà dei Comuni è di medie dimensioni, con una popolazione tra i 5 mila e i 250 mila abitanti. È proprio nelle realtà piccole e medie che il modello di autoproduzione e autoconsumo di energia può dare i migliori risultati. Una soluzione che però esprime il suo potenziale anche nelle realtà urbane, con un ruolo chiave nel contrasto alla povertà energetica.

Ad aprire la giornata siciliana i saluti istituzionali di Alessandro Albanese, Presidente della Camera di commercio di Palermo e Enna. Seguiranno gli interventi del Governatore Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di Maurizio Antonello Dipietro, Sindaco del Comune di Enna. La sessione istituzionale proseguirà con l’intervento di Vinicio Mosè Vigilante, Amministratore delegato del GSE.

A seguire l’intervento del Ministro Pichetto, che fornirà uno sguardo d’insieme sull’importante ruolo delle CER nella sfida energetica dell’Italia.

Sarà poi la volta degli interventi di approfondimento di Davide Di Giuseppe (Responsabile Funzione Autoconsumo e Comunità Energetiche GSE), del Direttore generale Dintec – Unioncamere Antonio Romeo, di Don Claudio Francesconi (Referente CEI), dell’Energy Manager Regione Siciliana Roberto Sannasardo e di Calogero Giuseppe Burgio, Dirigente del Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana. Modera l’incontro Michele Guccione, giornalista del quotidiano La Sicilia. Il GSE metterà anche in questa occasione a disposizione di enti locali e imprese uno sportello informativo per approfondire i servizi relativi alle CER, agli incentivi per l’efficienza energetica e alle misure PNRR.