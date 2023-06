Il 30 giugno Rossano Ercolini e Maria Chiara Gadda all’evento finale di “Spreco Zero Taranto”

Si conclude con un grande evento il progetto “Spreco Zero Taranto” che per due anni ha visto operare sul territorio un ampio partenariato per contrastare e ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico. “Dal contrasto allo Spreco Zero alla Strategia Spreco Zero”, questo il titolo dell’appuntamento finale del progetto che si terrà, alle ore 16.30 di venerdì 30 giugno a Palazzo di Città. L'iniziativa intende restituire nuova centralità al tema della perdita e dello spreco alimentare e sollecitare l’adozione di politiche mirate a livello locale

Si conclude con un grande evento il progetto “Spreco Zero Taranto” che per due anni ha visto operare sul territorio un ampio partenariato per contrastare e ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico, con capofila il Comune di Taranto. “Dal contrasto allo Spreco Zero alla Strategia Spreco Zero”, questo il titolo dell’appuntamento finale del progetto che si terrà, alle ore 16.30 di venerdì 30 giugno, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.

Interverranno, tra gli altri, l’onorevole Maria Chiara Gadda, Presidente della Commissione Agricoltura e promotrice della Legge 166/2016 contro gli sprechi alimentari, e Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, vincitore nel 2013 del Goldman Environmental Prize e insignito nel 2015 del Premio Nazionale Paolo Borsellino per il suo impegno civile.

L’evento – organizzato da Learning Cities Impresa Sociale e promosso dalla rete Spreco Zero Taranto – intende restituire nuova centralità al tema della perdita e dello spreco alimentare e sollecitare l’adozione di politiche mirate a livello locale, integrando la questione nell’ambito della più ampia Taranto Food Policy e favorendo l’adozione contestuale di Strategie sinergiche e complementari.

Con l’Onorevole Maria Chiara Gadda e Rossano Ercolini interverranno l’assessora ai Servizi Sociali di Taranto, Gabriella Ficocelli, Lucia Lazzaro, curatrice Manifesto “Spreco Zero Taranto”, Feliciana Catino, referente Taranto Food Policy per la Pubblica Amministrazione, Laura Costantino, docente in Diritto Agrario dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Chiara Pirovano, di ESTA’ Economia e Sostenibilità e già membro della Milan Urban Food Policy e, in remoto, Giorgio Casagranda, presidente Associazione Trentino Solidale.

Nella seconda parte dell’evento si svilupperà la tavola rotonda “Le lezioni apprese dal Progetto Spreco Zero Taranto”, con i rappresentanti del partenariato dell’iniziativa, l’occasione in cui verranno presentati i punti del “Manifesto Spreco Zero Taranto” promosso dalla rete; interverranno Laura Troiano, funzionario amministrativo Servizi Sociali Comune di Taranto, Giovanni De Giorgio, Presidente Amici di Manaus, Giuseppe Russo, Presidente Europa Solidale, Luigi Riso, Presidente Banco Alimentare, Francesco Riondino, Responsabile APMARR Taranto, Maria Teresa Liuzzi, Presidente Trojsi Project, Don Francesco Mitidieri, Presidente Noi&VOI, e Maria Antonietta Brigida, referente provinciale Federconsumatori Taranto.