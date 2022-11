Il 30 novembre incontro conclusivo di ‘Torino Carbon Free’, dibattito su come decarbonizzare la città

L’ultimo appuntamento sarà un incontro - dibattito su decarbonizzare Torino con Chiara Foglietta, Assessora alla Transizione Energetica Comune di Torino, Serena Lancione, Amministratrice Delegata Gtt, Alberto Anfossi, EU Mission Board for Climate-Neutral and Smart Cities Mission, Giuseppe Bergesio, AD di IREN Energia, Gianluca Riu, Amministratore Delegato Amiat



Mercoledì 30 novembre alle 21, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Torino Carbon Free. Per una città libera dal fossile”, organizzato dall’Osservatorio Civico per il Clima e aperti alla cittadinanza, che ha visto per cinque serate esperti ed esperte intervenire sui diversi temi della decarbonizzazione: trasporti, edifici, produzione dell’energia, industria, agricoltura e rifiuti.

L’ultimo appuntamento sarà un incontro – dibattito su decarbonizzare Torino con Chiara Foglietta, Assessora alla Transizione Energetica Comune di Torino, Serena Lancione, Amministratrice Delegata Gtt, Alberto Anfossi, EU Mission Board for Climate-Neutral and Smart Cities Mission, Giuseppe Bergesio, AD di IREN Energia, Gianluca Riu, Amministratore Delegato Amiat

Gli incontri precedenti sono stati registrati e sono disponibili sul canale YouTube dell’Osservatorio: https://www.youtube.com/@osservatorioclimatorino2942

L’Osservatorio Civico per il Clima è composto da oltre 30 organizzazioni della società civile torinese e costituito con l’obiettivo di monitorare, formare e avanzare proposte per decarbonizzare la città, propone il ciclo di Gli incontri si svolgeranno presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino (corso Francia 8, Torino), che ha patrocinato l’evento.

*invitati in attesa di conferma

Aderenti all’Osservatorio: ARCI Torino, Associazione Impollinatori metropolitani e Comunità Slow Food degli Impollinatori Metropolitani, Associazione Laqup, Comitato provinciale di Torino per l’Unicef, Comitato Torino Respira, Comunet Officine Corsare, Donne per la difesa della società civile, Ecoborgo Campidoglio Aps, Fiab Torino Bici & Dintorni, Fiab Torino Bike Pride, Fridays For Future Torino, Greenpeace – Gruppo Locale di Torino, Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta e circoli di Torino, Pro Natura Torino, Sequs – Sostenibilità EQUità Solidarietà, Società Meteorologica Italiana, Triciclo, Urban Roller Torino ASD, Centro studi Sereno Regis, Associazione Giardino forbito, Casa dell’ambiente (Ist. Scholé), Comitato per il Torinese del Forum Salviamo il paesaggio, Italia Nostra Torino Piemonte.