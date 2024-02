“Il cibo in città: dopo l’era dell’abbondanza, quale sicurezza?”|Incontro di ColtivaTo il 18 marzo a Torino

L'evento "Il cibo in città: dopo l'era dell'abbondanza, quale sicurezza e disponibilità?" fa parte degli incontri dedicati a temi di attualità e rilevanza nel settore promossi da ColtivaTo, il Festival Internazionale dell'Agricoltura. Come spiega la nota di presentazione: "In un momento in cui le politiche di forte contrazione dell’uso degli agrofarmaci stanno scatenando dibattiti che portano i consumatori a preoccuparsi di quanto consumano, l’incontro vuole riflettere sul tema della sicurezza alimentare, intesa nel suo senso più ampio: sicurezza dei prodotti che consumiamo e dei loro effetti sulla nostra salute, ma anche sicurezza della disponibilità di cibo per tutti, per evitare diseguaglianze"

Lunedì 18 marzo 2024 alle ore 18:00, presso la Sala Grande del Circolo dei lettori di Torino si terrà l’incontro “Il cibo in città: dopo l’era dell’abbondanza, quale sicurezza e disponibilità?”. Si tratta di uno del ciclo degli appuntamenti dedicati a temi di attualità e rilevanza nel settore promossi da ColtivaTo, il Festival Internazionale dell’Agricoltura che tornerà con una nuova edizione nel 2025.

Ad introdurre l’incontro sarà Maria Lodovica Gullino, Fitopatologa, imprenditrice e responsabile scientifico di ColtivaTo. Mentre tra gli esperti che parteciperanno al panel ci saranno: Andrea Pezzana, SC Nutrizione Clinica, ASL Città di Torino, Chiara Saraceno, Università degli Studi di Torino, Kalliopi Rantsiou, Università degli Studi di Torino, Guido Cerrato, Camera di commercio di Torino, Manuele Degiacomi, Ecofficina – coordinati da Maria Caramelli, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

“Questo appuntamento è un’altra tappa di avvicinamento a ColtivaTo 2025,” ha dichiarato Maria Lodovica Gullino. “Il tema affrontato è di grande attualità e tocca aspetti che riguardano da vicino tutti noi consumatori, soprattutto in tempi complessi come quelli che stiamo vivendo. Ancora una volta con il nostro appuntamento tratteremo argomenti che verranno poi approfonditi durante il Festival.”

“Il cambiamento climatico e gli scenari di guerra stanno rendendo sempre più difficile l’accesso a un cibo sano e sicuro per tutti, anche nelle città,” ha affermato Maria Caramelli. “Questa nuova era del cibo si trasforma in diseguaglianze alimentari e pertanto in diseguaglianze di salute. Al tempo stesso il cibo viene accusato di essere un motore del cambiamento climatico, imputando alla produzione alimentare parti importanti dell’emissione di gas climalteranti. Troveremo un equilibrio?”

“In un momento in cui le politiche di forte contrazione dell’uso degli agrofarmaci stanno scatenando dibattiti che portano i consumatori a preoccuparsi di quanto consumano, l’incontro vuole riflettere sul tema della sicurezza alimentare, intesa nel suo senso più ampio: sicurezza dei prodotti che consumiamo e dei loro effetti sulla nostra salute, ma anche sicurezza della disponibilità di cibo per tutti, per evitare diseguaglianze. Mai come ora, dopo anni di abbondanza, è necessario affrontare questi temi in modo razionale, con un’analisi di quanto sta avvenendo, senza trascurare l’attenzione che il nostro Paese riserva ai controlli e all’importanza di trasmettere queste informazioni anche ai più giovani”, ha spiegato la nota di ColtivaTo.

“L’evento – conclude – è realizzato con il patrocinio della Città di Torino, con la collaborazione della Fondazione Circolo dei lettori e con il contributo della Camera di commercio di Torino.In collaborazione con l’Associazione weTree l’impatto ambientale di questo evento verrà calcolato e compensato con la messa a dimora di alberi. Accesso libero fino a esaurimento posti. Per info coltivato@stilema-to.it”.