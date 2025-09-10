Il progetto Giovani in transizione! Percorsi esperienziali per un mondo sostenibile

Giovani in transizione! è un percorso didattico di Educazione alla Cittadinanza Globale promosso da Ortika ODV, FiëscaVerd ed Eco dalle Città APS e co-finanziato dalla Regione Piemonte. Un percorso incentrato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 attraverso attività laboratoriali per permette agli studenti di approfondire le tematiche legate all’obiettivo 11 città e comunità sostenibili e obiettivo 13 lotta contro il cambiamento climatico attraverso la realizzazione di prodotti editoriali.

Gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Bodoni-Paravia di Torino (indirizzi: tecnico “grafica e comunicazione”; professionale “Made in Italy” e professionale “Servizi culturali e dello spettacolo fotografia, produzioni audiovisive”) e dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina di Moncalieri (indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”) sono stati guidati in un lungo percorso didattico caratterizzato da lezioni frontali, ricerca sul campo, laboratori e momenti conviviali con esperti, con lo scopo di rafforzare la consapevolezza di quanto le “questioni ambientali” siano centrali per il percorso di studi intrapreso.

Scopri i lavori realizzati dagli studenti e le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Bodoni-Paravia di Torino

Scopri i lavori realizzati dagli studenti e le studentesse dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina di Moncalieri