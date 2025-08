Ai Milanesi che vogliono una città più verde e più giusta,

noi, cittadine e i cittadini milanesi, uniti in vari comitati civici e ambientalisti, seguiamo con fiducia, attenzione e partecipazione gli sviluppi delle inchieste della Magistratura sui casi urbanistici.

Desideriamo ringraziare le cittadine e i cittadini che con i loro coraggiosi esposti (Hidden Garden, Residenze Lac ed altri) hanno alzato un velo sul “sistema Milano” e consentito l’avvio delle indagini.

Noi stessi nel corso degli anni abbiamo sempre segnalato e contrastato i progetti urbanistici lesivi dell’interesse pubblico, consumatori di suolo, generatori di ingiustizie sociali e ambientali.

Abbiamo manifestato, fatto appelli, convegni, turbato le sedute del Consiglio comunale, organizzato contro-week, siamo intervenuti nelle Commissioni comunali, nei Municipi e anche in audizioni alla Camera e al Senato.

Adesso è l’ora di appoggiare la Magistratura, appellandoci a tutti i cittadini milanesi perché ne sostengano l’operato e confidino che una città si possa progettare rimettendo al centro la qualità della vita e la giustizia sociale.

Noi ci impegniamo a proseguire nel lavoro di difesa di tutti i luoghi che ancora sopravvivono – dai boschi di via Falck, dell’Averla in Piazza d’Armi e della Goccia, allo Stadio di San Siro col parco dei Capitani – e di denuncia delle torri spuntate come funghi di fronte alle finestre di tanti residenti, togliendo loro la vista, lo spazio e la vivibilità.

Ci aspettiamo che tanti altri cittadine e cittadini si possano unire a noi.

La rappresentanza politica che amministra la città purtroppo ha assecondato questo tipo di sviluppo e di urbanistica, così oggi non la riteniamo più credibile.

Siamo consapevoli che quando la Magistratura interviene a ripristinare la legalità per un vulnus riguardante la vita pubblica, la Politica ha fallito nel suo compito di gestire in maniera democratica la polis.

Dunque tutti insieme chiediamo, pretendiamo da chi governa e aspira a governare Milano, un reale cambiamento, che parta dall’ascolto di noi cittadine e cittadini, e dal recupero della moralità dell’azione amministrativa.

I comitati firmatari:

-Baiamonti Verde Comune

-Parco Piazza d’Armi Le Giardiniere, Milano

-Comitato popolare per la difesa del bosco di Via Falck

-Comitato Difesa Ambiente Zona 5

-Comitato la Goccia

-Forestami e poi Dimenticami?

-Comitato Referendum per San Siro

-Comitato Milanese Acquapubblica – CMA

-BovisAttiva

-Trotto Bene Comune

-Abitare in via Padova

-Comitato Vaiano Valle Respira

-Comitato Basmetto

-Associazione GreenSando

-Lambrate-Rubattino Riparte

-Salviamo il Parco Bassini

-Che ne sarà di Città Studi?

-Comitato Difesa Centro Balneare Romano

-Comitato Argonne Susa

-Salviamo Benedetto Marcello

-BoschiAmo Milano

-Movimento Beni Comuni – Milano

-Rete Ambiente Lombardia

-Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

Email di contatto per cittadini e comitati: ComitatiMilanesi@gmail.com