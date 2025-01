Lazio, sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili: al via le domande dal 20 gennaio

La Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con domande presentabili tramite la piattaforma GeCoWEB Plus dal 20 gennaio al 20 maggio 2025. Dal 10 gennaio, la piattaforma è consultabile per accedere alla modulistica. Chiarimenti possono essere richiesti via email o al Numero Verde entro 15 giorni dalla scadenza. FAQ e aggiornamenti saranno disponibili sui portali Lazio Europa e Lazio Innova