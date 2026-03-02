Il bando, inizialmente finanziato con 10 milioni di euro, punta a promuovere lo sviluppo o la realizzazione di tecnologie da parte delle piccole, medie e grandi imprese lombarde per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche. La misura vuole favorire una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie, in coerenza con quanto previsto dal 'critical raw material act'

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’incremento della dotazione finanziaria destinata al bando ‘RI.CIRCO.LO. STEP – Risorse Circolari in Lombardia’, stanziando 1.844.883 euro, risorse che consentiranno lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, permettendo il finanziamento di tutte le iniziative presentate. Lo comunica la Regione in una nota.

Il bando, inizialmente finanziato con 10 milioni di euro, punta a promuovere lo sviluppo o la realizzazione di tecnologie da parte delle piccole, medie e grandi imprese lombarde per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche. La misura vuole favorire una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie, in coerenza con quanto previsto dal ‘critical raw material act’ (Reg. UE 2024/1252).

“Abbiamo deciso di finanziare questi progetti – ha sottolineato Maione – attingendo a risorse interamente regionali perché crediamo fermamente nella strategicità degli interventi che nascono dal territorio”.

“Supportiamo così – ha aggiunto – la creazione di una filiera d’avanguardia per il recupero dei rifiuti elettronici (RAEE) dando risposte concrete alle necessità delle nostre imprese, puntando all’indipendenza strategica della regione dai mercati esteri per le materie prime critiche”.

Grazie a questo stanziamento supplementare di circa 1,84 milioni di euro, Regione Lombardia finanzierà altri cinque interventi che erano rimasti esclusi.

Nello specifico, i progetti che riceveranno il contributo sono:

• ALFIANELLO (BS) – Il progetto ‘SOLAR CIRCONOMY’ di Circlife S.r.l. beneficerà di un contributo di 299.600 euro per lo sviluppo dell’economia circolare nel settore solare.

• SAN GIULIANO MILANESE (MI) – Al progetto ‘SOLARLOOP’, presentato da Greenthesis S.p.A., è stato assegnato un contributo di 402.320 euro per l’innovazione nei processi di riciclo.

• GAZZUOLO (MN) – Il finanziamento sarà pari a 483.967 euro e sosterrà il progetto ‘RE VOLT’ di Greenthesis S.p.A., focalizzato su tecnologie di recupero ad alto valore aggiunto.

• RONCOFERRARO (MN) – Il Comune ospiterà l’infrastruttura circolare ‘VESPERO 60’ della società Ecology System S.r.l., dedicata al recupero integrale dei pannelli fotovoltaici dismessi, per un contributo di 1.023.479 euro. (Il progetto riceve una copertura totale grazie al rifinanziamento e allo scorrimento della graduatoria, essendo stato precedentemente finanziato solo in parte);

• VILLANTERIO (PV) – La società Rubino S.r.l. riceverà 300.000 di euro per la creazione di un impianto di riciclaggio per pannelli fotovoltaici e RAEE con recupero di materiali rari.

A questo link una descrizione più dettagliata dei progetti.