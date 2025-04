‘Laudato Sì’, l’enciclica di Papa Francesco dedicata all’ecologia integrale

In occasione della morte del Papa, ripubblichiamo la sua seconda enciclica del 2015 dedicata all'ecologia integrale, un concetto proposto dallo stesso Bergoglio che presuppone di andare oltre le scienze naturali abbracciando istanze sociali: "Oggi – ha scritto Francesco - non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri"

Sono quattro le encicliche promulgate da Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni: “Lumen Fidei” del 29 giugno 2013, “Laudato si'” del 24 maggio 2015, “Fratelli tutti” del 3 ottobre 2020 e “Dilexit nos” del 24 ottobre 2024.

La seconda, “Laudato sì”, citazione del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, è dedicata all’ecologia integrale, che per Bergoglio significava intendere l’ecologia non tanto come una scienza naturale, ma come qualcosa di più ampio che chiami in causa anche le diverse relazioni all’interno di quella che viene definita la “casa comune”, ovvero l’ambiente naturale e i suoi abitanti. “Oggi – ha scritto Francesco – non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. E’ preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti difendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non applicano questi medesimi princìpi alla vita umana”.

Il testo completo a questo link.