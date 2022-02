Le Regione Sicilia approva il nuovo piano energetico ambientale

Il documento è stato approvato con delibera di Giunta lo scorso 12 febbraio ed è stato rinnovato per adeguarlo alle attuali esigenze di efficientamento energetico e agli obiettivi legati alla transizione energetica

Rinnovato il piano energetico ambientale regionale (Pears 2030) della Sicilia con la delibera di Giunta n. 67 del 12 febbraio 2022. Il Pears è il principale strumento con cui programmare e indirizzare gli interventi sia strutturali che infrastrutturali in campo energetico e costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico.

L’aggiornamento del Piano Energetico si è reso necessario per adeguare questo importante strumento alle attuali esigenze di efficientamento energetico e agli obiettivi legati alla transizione energetica, nonché al mutato quadro normativo in materia energetica e dei regimi autorizzatori afferenti gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili ed opere connesse e alla luce delle più recenti innovazioni in campo tecnologico energetico.

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030, corredato di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi è consultabile sul sito web del Dipartimento regionale dell’Energia al seguente link.