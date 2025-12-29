Plastics Europe sostiene le nuove misure Ue sul riciclo

"La comunicazione della Commissione riconosce la necessità di misure urgenti per riportare in carreggiata la transizione della circolarità della plastica in Europa, il che fornisce un segnale importante e positivo. Plastics Europe interpreta questo pacchetto come un primo lotto di misure e iniziative per contribuire ad aumentare la competitività complessiva del nostro settore. Altre misure dovranno seguire"

“La comunicazione della Commissione riconosce la necessità di misure urgenti per riportare in carreggiata la transizione della circolarità della plastica in Europa, il che fornisce un segnale importante e positivo. Per fornire circolarità su larga scala, tuttavia, le misure proposte sono un primo passo e/o richiedono chiarezza giuridica per creare le condizioni necessarie sul campo per l’impatto, l’innovazione e gli investimenti lungo l’intero ecosistema della plastica. Plastics Europe interpreta questo pacchetto come un primo lotto di misure e iniziative per contribuire ad aumentare la competitività complessiva del nostro settore. Altre misure dovranno seguire”.

Così Plastics Europe, l’associazione paneuropea dei produttori di materie plastiche, in una nota sul pacchetto di misure adottato da Bruxelles per l’economia circolare.



“Stabilire criteri chiari e armonizzati di fine dei rifiuti per la plastica riciclata meccanicamente è una mossa gradita per ridurre la burocrazia -prosegue PE – sostenere un mercato unico funzionante e alleviare la pressione su un settore sotto pressione. Ma limitare questi criteri al solo riciclaggio meccanico rischia di minare le ambizioni di circolarità dell’Europa. Per costruire un’economia veramente circolare e salvaguardare la resilienza e la competitività a lungo termine dell’industria europea della plastica, i criteri di fine dei rifiuti devono essere estesi a tutte le tecnologie di riciclaggio e alle loro uscite di materie prime secondarie.

L’Europa ha bisogno di un’azione politica e politica decisiva, coordinata e globale ora per sbloccare gli investimenti nella circolarità e nell’innovazione che sono interconnesse con la necessità di rafforzare la base industriale e la sicurezza economica dell’UE. Ciò significa adottare politiche a tecnologia neutrale che accelerino tutte le soluzioni di circolarità, affrontando la crisi paralizzante dei costi energetici e di CO2 in Europa e fornendo una legislazione chiara, coerente e solidale che dia all’industria la fiducia di investire localmente e competere comunque a livello globale.

Un esempio è il quadro giuridico tanto atteso per gli investimenti nel riciclaggio chimico nell’UE. Notiamo che le regole specifiche per l’applicazione per le bottiglie di plastica (sotto SUPD) vengono inviate oggi agli Stati membri dell’UE per il voto finale. Senza un quadro normativo competitivo e “produttivo”, considerando l’applicazione nell’ambito di applicazione, gli investimenti di circolarità pianificati non avranno luogo in Europa.

Parallelamente, i rapidi cambiamenti del commercio globale richiedono un monitoraggio delle frontiere più forte e migliore. Plastics Europe ha raccomandato fin dall’inizio di istituire un Osservatorio del commercio granulare di prodotti chimici e materie plastiche per monitorare i flussi commerciali in tempo reale. Ciò fornirebbe la trasparenza necessaria per garantire condizioni di parità e consentire misure di difesa commerciale tempestive ed efficaci, se necessario. Siamo lieti di prendere nota delle iniziative di sorveglianza delle importazioni della Commissione per la plastica a questo proposito.

Siamo pronti a lavorare attivamente e in modo costruttivo con i servizi della Commissione e gli Stati membri per aiutare a far avanzare o attuare questo primo pacchetto di misure, partecipare attivamente a iniziative come la nuova Circular Plastics Alliance, nonché per identificare le lacune politiche per affrontare la nostra crisi di competitività e fornire circolarità su larga scala per e in Europa in vista del Circular Economy Act nel 2026″.