Presentato il Green Med Expo & Symposium, in programma a Napoli dal 12 al 14 giugno

Torna anche nel 2024 il principale evento del Mezzogiorno d’Italia dedicato ai temi della transizione ecologica. Stiamo parlando del Green Med Expo & Symposium, in programma dal 12 al 14 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ultima evoluzione del Green Med Symposium, nato nel 2020 dalla collaborazione tra Ricicla.tv ed Ecomondo, la principale fiera italiana della green economy, con la sponsorship del consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi CONAI.

Si parlerà di gestione circolare e sostenibile dei rifiuti, di uso efficiente delle risorse idriche, di rinnovabili e comunità energetiche, mettendo al centro alcune delle migliori strategie e soluzioni tecnologiche in atto.

Come detto quest’anno il format diventa anche Expo, grazie all’acquisizione dello storico brand Energy Med, ultraventennale fiera internazionale dell’energia ‘made in Napoli’, che consentirà di affiancare al programma di seminari e convegni, da sempre elemento di forza del Symposium, anche una vera e propria area espositiva aperta ad aziende, enti e istituzioni. “Una scelta nata per rispondere al bisogno di raccontare quello che le nostre imprese e la nostra industria sono in grado di mettere in campo sul fronte della sostenibilità”, ha spiegato Monica D’Ambrosio, direttore di Ricicla.tv ed event manager del Green Med Expo & Symposium, presentato questa mattina in conferenza stampa al Consiglio Regionale della Campania.

Gli spazi della Mostra d’Oltremare, suddivisi in distretti tematici dedicati ai principali fronti della transizione ecologica, faranno da vetrina per progetti e investimenti, ma anche da luogo di incontro e di confronto tra pubblico e privato, tra mondo dell’impresa, pubbliche amministrazioni e cittadini. Con un’attenzione particolare alle regioni del Sud.

Accanto all’area Expo ci sarà il consueto programma ricco di conferenze e seminari dedicati ai principali temi del dibattito nazionale e internazionale sulle politiche verdi, dalla riduzione delle emissioni climalteranti all’uso efficiente e circolare delle risorse. “Unire le forze di Enegy Med e Green Med – ha detto l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni – significa aver compreso che le sfide della transizione ecologica non possono essere vinte solo con lo sforzo delle imprese, o solo con quello delle istituzioni o solo grazie ai cittadini. Serve l’impegno congiunto di tutti. Ci sono tutti i presupposti perché questo prodotto, con la declinazione territoriale che avrà, possa ripercorrere il cammino virtuoso di Ecomondo, nato a Rimini 26 anni fa”.

La tre giorni sarà l’occasione per illustrare anche in questo 2024 le politiche ambientali messe in campo dalla Regione Campania, partner istituzionale del Green Med Expo & Symposium, che porterà in fiera una nuova edizione dell’appuntamento con ‘Gli Stati Generali dell’Ambiente in Campania’. Una panoramica a 360 gradi degli interventi in corso o programmati: dal raggiungimento dell’autonomia idrica alla chiusura del ciclo rifiuti, passando per le comunità energetiche rinnovabili e il loro rapporto con i programmi di rigenerazione delle aree rurali.

Il Green Med Expo & Symposium si arricchisce inoltre della partnership del Comune di Napoli, pronto a portare il proprio contributo ai tavoli di discussione. “Abbiamo aderito a un’iniziativa diventata piattaforma fondamentale per tutti i soggetti che intendano confrontarsi non solo sulle soluzioni tecnologiche ma su tutti i sistemi di supporto ai problemi delle aree urbane, a partire da quelli energetici – ha detto la vice sindaco e assessora all’urbanistica Laura Lieto – coniugare un Expo con un Symposium significa tenere assieme gli aspetti legati all’industria e alla tecnologia con lo scambio di competenze e conoscenze, cosa altrettanto fondamentale”.