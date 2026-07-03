Roma, 4-5 luglio torna “Ama il tuo quartiere” per i rifiuti ingombranti

Sabato 4 e domenica 5 luglio torna l'appuntamento "Ama il tuo quartiere" con 14 punti di raccolta straordinari dedicati a rifiuti ingombranti, tessili, elettrici, elettronici e in legno, ma anche sfalci e potature. Saranno coinvolti 10 municipi della capitale nel corso del weekend: III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII e XV

Torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” sabato 4 e domenica 5 luglio. Come comunicato dall’Azienda municipale ambientale di Roma Capitale (Ama) in una nota, per il weekend è prevista la raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici, elettronici e in legno organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai.

Saranno complessivamente 14 le postazioni a disposizione dei romani, allestite in 10 municipi. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Il dettaglio dell’iniziativa “Ama il tuo quartiere”

Nella giornata di sabato saranno allestite sei postazioni nei municipi III, IV, VII, X, XIII e XV, mentre di domenica saranno coinvolti i municipi V, VI, VII, X, XI, XII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori otto eco-stazioni. Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, Raee, abiti usati (vestiti, cappotti), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti). In quelli del sabato sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12:30. I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento e avviati alle rispettive filiere di recupero e riciclo. Per informazioni sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili si può consultare il sito di Ama, l’app Ama Roma, il canale WhatsApp Ama e la sua pagina Instagram.