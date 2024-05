Roma, Bruno Manzi a capo di AMA. Chi è il nuovo presidente della municipalizzata?

Attuale Presidente di Gabinetto della Città Metropolitana di Roma Capitale, Bruno Manzi è il nuovo Presidente dell'azienda rifiuti. Tra le sue esperienze, è stato sindaco del Comune di Morlupo (sua città d'origine) e Assessore Provinciale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Provincia di Roma. Ha una lunga esperienza nell'amministrazione locale. che inizia 2dalla militanza in diverse associazioni di rappresentanza degli enti locali, all'attività pluriennale svolta in organismi di concentrazione per il decentramento e la modernizzazione delle autonomie locali, fino all'attività lavorativa quale dipendente di pubblica amministrazione locale e di dirigente di società pubbliche"

In una nota AMA, la municipalizzata romana che si occupa raccolta, trasporto, trattamento, riciclaggio e smaltimento rifiuti, ha fatto sapere che a seguito del Consiglio di amministrazione è stato: “Nominato Bruno Manzi Presidente della Società. Il CdA augura buon lavoro al nuovo Presidente e ringrazia per l’attività svolta Daniele Pace, che comunque continuerà a fornire il suo contributo in qualità di consigliere di amministrazione”.

Attuale Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Roma Capitale, Bruno Manzi subentra dopo l’accusa di violenza sessuale rivolta a Daniele Pace da parte di una dipendente AMA.

Oltre che Capo di Gabinetto, Manzi ha una lunga esperienza nell’amministrazione locale. Come si legge sul suo sito web, infatti, questa esperienza inizia: “Dalla militanza in diverse associazioni di rappresentanza degli enti locali, all’attività pluriennale svolta in organismi di concentrazione per il decentramento e la modernizzazione delle autonomie locali, fino all’attività lavorativa quale dipendente di pubblica amministrazione locale e di dirigente di società pubbliche”.

Oltre a questo, si legge anche che Manzi è: “Responsabile del Dipartimento legislazione di ALI Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali (ALI). È stato Responsabile per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di LAZIOcrea S.p.A. e Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. È cultore della materia in Management dell’Innovazione e Governance e management nelle PA presso l’Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA e Direttore Responsabile del Periodico di informazione e di indirizzo sui problemi per le Autonomie locali e regionali Orientamenti Amministrativi“.

“Attualmente è Segretario degli Organi di ALI, Presidente di ALI Lazio, Vicepresidente dell’Associazione Città del Bio, componente del Consiglio direttivo della Rete dei Comuni Sostenibili e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio. È stato componente del Consiglio nazionale dell’ANCI, vice presidente di ANCI Lazio e componente della direzione nazionale dell’UPI con la responsabilità di Coordinatore delle Politiche per l’Aerospazio. È stato componente del Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio per la Biosicurezza e Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la Regione Lazio è stato componente del Comitato di coordinamento per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, governo, monitoraggio e controllo dello sviluppo e avvio del piano regionale di e-governement nonché componente della Segreteria Tecnica della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali. È stato Assessore Provinciale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Provincia di Roma, nonché Sindaco del Comune di Morlupo“, conclude la sua biografia.