“Roma circolare – Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza”. L’iniziativa del 15 marzo

Presso la Sala della Protomoteca dei Musei Capitolini, venerdì 15 marzo si terrà l’iniziativa “ROMA CIRCOLARE – Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza”. Organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, l’evento si terrà dalle ore 09:30 alle 16:30.

Come spiega una nota del Campidoglio, si tratterà di: “Una giornata di confronto e di informazione sui temi dell’economia circolare, finalizzata allo sviluppo – in ambito locale – di percorsi virtuosi, che coinvolgano i consorzi di filiera, le istituzioni, le imprese e i cittadini per la costruzione di una città più sostenibile. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle iniziative già avviate e sulle possibili sinergie da attivare nei prossimi mesi per realizzarne di nuove”.

Il programma

Ore 09:00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00 – Saluti istituzionali con Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina

Ore 10:15 – Roma e la gestione dei rifiuti con il sindaco Roberto Gualtieri

Ore 10:45 – L’economia circolare nelle città con Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti; Carlo Maria Salvemini, sindaco di Lecce e presidente del Comitato di coordinamento ANCI-CONAI; Alessandro Filippi, direttore generale AMA; Ignazio Capuano, Presidente CONAI; Filippo Brandolini, presidente Utilitalia; Paolo Gaetano Giacomelli, direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale.

Ore 11:45 – I Consorzi di filiera per Roma Capitale con Gianni Scotti, presidente CoReVe; Riccardo Plunti, presidente Conou; Roberto Di Molfetta, vicedirettore Comieco; Giuseppina Carnimeo, direttore generale CIAI; Monica Pasquarelli, consigliere di Amministrazione Coripet; Salvatore Suriano, Direttore RenOils; Antonio Protopapa, direttore gestione operativa Corepla; Carmine Pagnozzi, direttore generale Biorepack; Fabrizio Longoni, direttore generale CdC Raee; Francesco Mancini, direttore CONOE; Letizia Nepi, direttore generale Erion Care.

Ore 13:30 – Light Lunch

Ore 15:00 – Buone pratiche in circolo con Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Capitolina Ambiente; Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente; Mauro Uniformi, Presidente Canaf; Luciano Pantarotto, Presidente di Federsolidarietà; Laura Negrini, direttrice Istituto Europeo di Design di Roma; Pasquale Battaglia, CEO and co-founder Vik School; Maria Cristina de Russis, professoressa Itis Enrico Fermi di Roma; Margherita Maiani, referente Regionale Lazio e Roma Plastic Free onlus; Dante Caserta, responsabile Affari Legali e Istituzionali WWF Italia.