Roma, dal 23 dicembre in circolazione 70 nuovi bus diesel Euro 6 “mild hybrid”

Consegnati a Roma 70 nuovi bus ibridi presso la rimessa di Portonaccio. L’arrivo dei nuovi mezzi, in servizio già da giovedì 23 dicembre, è stato possibile grazie all’approvazione in Giunta dello schema di accordo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Atac, che ha autorizzato la liquidazione in favore dell’azienda di trasporti di un anticipo di 40 milioni di euro al fine di sbloccare la fornitura dei veicoli fermi nel deposito di Monterotondo.

È stato così portato a compimento il progetto di sostituzione di circa 100 vetture Euro 3 – di anzianità tra 15 e 18 anni – con altrettante vetture ibride Euro 6, con conseguente riduzione dell’impatto inquinante. I nuovi bus, prodotti da Mercedes, sono modello Citaro con motore diesel euro 6.

Si tratta di vetture mild hybrid con super capacitori per recupero di energia che non usano batterie di trazione. Grazie a questa tecnologia è stimato un risparmio nei consumi fino a circa il 10% rispetto a un diesel tradizionale.

Tutti i bus sono di 12 metri, a due porte e dotati degli standard tecnici in uso nel parco aziendale: sistema Avm, videosorveglianza, monitor multimediali, antincendio, cartelli indicatori a led con ottimizzazione per ipovedenti, climatizzazione, pedana manuale. Ospitano 26 passeggeri seduti e 86 in piedi e hanno un posto per portatori di disabilità motoria.