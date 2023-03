Stati Regionali dei Rifiuti in Puglia, appuntamento mercoledì 15 marzo

Il 15 marzo sarà l'occasione in cui i rappresentanti istituzionali della società civile e dell'imprenditoria pugliese si confronteranno per cercare delle soluzioni in merito all'autonomia della Regione Puglia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Lo scorso gennaio 2023 la Regione aveva approvato un'ordinanza per fronteggiare alcune criticità, mentre la buona notizia è che, secondo l'Osservatorio Rifiuti Puglia, nei primi mesi del 2023 è aumentato l'andamento della raccolta differenziata.