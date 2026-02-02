Trasporti: diversi scioperi a febbraio di tpl, treni e aerei

A febbraio sono previsti diversi scioperi in Italia che riguardano il trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diverse le agitazioni, la maggiore riguarda lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo del Ferrovie dello Stato Italiane, che inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 febbraio

A febbraio sono previsti diversi scioperi in Italia che riguardano il trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diverse le agitazioni: la prima è per lunedì 2 febbraio, quando si ferma il personale di Trenord in Lombardia. Viaggeranno i treni durante le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 e dalle ore 21.

Venerdì 6 febbraio

Previsto uno sciopero per l’intera giornata del 6 febbraio da parte delle ditte del settore portuale: la mobilitazione, indetta da Usb Lavoro Privato, sarà sull’intero territorio nazionale.

Sciopero anche del personale della società AMTAB di Bari per 4 ore, dalle 08:30 alle 12:30. Situazione più critica in Abruzzo, dove la società TUA di Teramo osserverà uno sciopero di 24 ore a livello provinciale.

Comune di Como l’11 febbraio

Nella giornata dell’11 febbraio previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del Comune di Como: a indire la mobilitazione i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Cobas, Cse Flpl.

Trasporto pubblico locale 13 febbraio

Il 13 febbraio previsti scioperi del personale del trasporto pubblico locale in tre città: a Termoli prevista una mobilitazione di 24 ore dei lavoratori della società GTM, così come di coloro che lavorano presso la società Sasa di Bolzano. Discorso diverso, invece, a Udine, dove lo sciopero del personale della società Arriva Udine sarà di 9 ore, dalle 15 alle 24.

Aerei 16 febbraio

I lavoratori di Ita Airways incroceranno le braccia per l’intera giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Previste le consuete fasce di garanzia che andranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Sempre nella giornata del 16 febbraio previsto lo sciopero del personale di terra di Airport Handling e ALHA negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: la mobilitazione indetta da Ost Cub Trasporti sarà per l’intera giornata.

Ferrovie dello Stato 27 e 28 febbraio

Sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo del Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 febbraio, con possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity.